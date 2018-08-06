Обновлены форматы фискальных кассовых чеков

С 6 августа изменились форматы обязательных к использованию фискальных документов в соответствии с Приказом ФНС России от 09.04.2018 № ММВ-7-20/207@ММВ-7-20/207@. Об этом сообщила пресс-служба налоговго ведомства.

Внесены изменения в структуру кассового чека и кассового чека коррекции.

Также расширен перечень оснований для присвоения соответствующих значений реквизиту «Признак предмета расчета». Теперь в него будут включаться, в том числе, сведения о передаче имущественных прав, внереализационном доходе, страховых взносах и суммах уплаченного торгового сбора.

Кроме того, при расчетах между организациями и (или) ИП наличными и (или) с помощью электронных средств платежа в состав кассового чека добавлены новые данные о наименовании организации или фамилии, имени и отчестве покупателя (клиента), а также их ИНН.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.