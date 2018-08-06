Домашние питомцы смогут получить разрешение на проезд только при наличии ИНН у владельца

Иногда сложно представить, какие данные запросят чиновники, перед тем, как выдать какую-нибудь нужную гражданину справку.

Для получения справки от ветеринара на провоз собаки или кошки владелец должен предоставить ИНН. Фотографией объявления поделился участник нашего сообщества в Фейсбук.

Согласитесь, неожиданное требование, ведь даже при заполнении справки 2-НДФЛ такой реквизит, как идентификационный номер налогоплательщика может не заполняться — достаточно указать его адрес. Но тут — не чушь собачья, а оформление разрешения через ГИС «Меркурий».

А вы встречались с требованием предоставить ИНН в несвязанных с налогооблажением ситуациях?

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