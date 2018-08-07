В одном из московских отделений ФСС открыт фронт-офис

yng А я стесняюсь спросить6 объём отчетности не уменьшат? При существующей сейчас отчётности сд... Пятницу предлагают сделать выходным днем, чтобы побороть одиночество и трудоголизм

Аноним

Соберешь немного, а потом какой нибудь Силуанов обрушит рубль опять, раза в два -три и превратятс... Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

LAWYERSPB Если вдруг кто-то всерьез заинтересовался данной темой, посмотрите нижеуказанную статью.Cовмещени... Адвокаты не могут применять УСН

Аноним

Аноним, Вы писали:слишком многие учились во всяких бессмысленных подворотнях.автор, например, не ... Домашние питомцы смогут получить разрешение на проезд только при наличии ИНН у владельца

Аноним

Еще бы нам не нравилось :) Россиянам нравится, когда им платят премии и бонусы

Аноним

Стесняюсь спросить: А налоги не снизят? ну раз уж они там хотят, чтоб мы тут меньше работали... Пятницу предлагают сделать выходным днем, чтобы побороть одиночество и трудоголизм

Аноним

Над.К, Вы писали:Что за вилы в Испании? Про вилы в Испании не в курсе. Так же, как и ... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Nаdine Люди, ну вы чего?? Это же отличный, первосортный сарказм :) Читаем внимательно: Аноним... Кому откажут в пенсии и почему

Надежда-25 Nаdine, Вы писали:Аноним, Вы писали:А как же они работают, если даже на 7 этаж подняться не могут... Работодатель заставляет сотрудников-пенсионеров подниматься на 7 этаж без лифта

Аноним

Нужно уолить тех, кто старше 40. Но за увольнение препенсионных будет уголовная ответственность. Сотрудникам старше 40 лет лучше не работать на жаре

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:уж скоро 5 лет, как приходится довольствоваться тем, что есть... Безработных предпенсионеров в России немного

Аноним

покупка в магазине через сотрудника это покупка юриком у юрика. Расходные чеки же вроде только пр... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

Аноним

топило!!! Ты чО!!! совсем больной???? Тогда - лечись!!! Хотя тебе уже вряд ли поможет... )) Безработных предпенсионеров в России немного

Аноним

Интересно сколько было потрачено на создание рабочих мест для чиновников, которые должны душить м... Счетная палата недовольна госпрограммой по развитию малого и среднего бизнеса

Аноним

В Системе Главбух если заказывать письменный ответ, то обычно присылают очень грамотные консульта... Скупой платит дважды: почему справочно-правовые системы лучше интернета и как выбрать СПС

Аноним

Эти условия работодатель не может выполнить.Где находиться тем у кого возраст 40-65. Минтруд сам ... Сотрудникам старше 40 лет лучше не работать на жаре

Аноним

Над.К, Вы писали:Право получать вычет по ККТ, зарегистрированной до 1 июля 2019 года имеют только... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Над.К Что за вилы в Испании? Про вилы в Испании не в курсе. Так же, как и про грабли Еще р... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Над.К, Вы писали:Вы хотите сказать что например Силуанов получает свою зарплату в конверте и не п... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

В пояснительной записке есть еще одна строка:"Общая сумма расходов по приобретению ККТ, уменьшающ... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Аноним

динамо, как можно обсуждать такой лохотрон Потенциальный клиент хочет покупать товар за наличные у фирмы без ККТ. Провокация?

Аноним

Аноним, Вы писали:За разработку законопроекта о повышении пенсионного возраста вешать на фонарях.... Возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут скорректировать

Аноним

а зачем пользоваться картой которая никем не защищена ? если что надо оплатить в инете, поло... Мобильные банки под угрозой: количество троянов-взломщиков выросло в разы

Над.К нет, никто не видит :) Но никакого другого документа ФНС предложить не может. А льготу по налогу ... ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/4425@ от 03.07.2018

Аноним

При запрещении сверхурочных работ увеличится количество работников с необходимыми навыками и выра... Пятницу предлагают сделать выходным днем, чтобы побороть одиночество и трудоголизм

Аноним

Стоимость самих услуг не изменится? Поменяется только величина налога, которая включается в плате... Повышение НДС предложили учесть в тарифах ЖКХ

Аноним

интересно, а кто нибудь еще, кроме фнс видит в 407 льготу для ип? ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/4425@ от 03.07.2018

Аноним

раньше участковый все знал кто где и сколько на его участке..теперь он только знает когда.где и п... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

неужели никто не видит издевательств над населением?все молчат? все видят. и все сидят и жд... «Ночной бухгалтер». Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ

Аноним

Сергей Секачев, срочная все о пенсии нужна помощь, прошу вас, если Вы не заняты выйти на&nb... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Над.К С налогов других людей и берет на эти дармовые огромные выплаты. Почему именно "других"? ... Возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут скорректировать