В одном из московских отделений ФСС открыт фронт-офис

А я стесняюсь спросить6 объём отчетности не уменьшат? При существующей сейчас отчётности сд...
Пока что я вижу что штатным троллем тут работаешь ты Во-первых, мы "ты" не переходили. Во-...
Соберешь немного, а потом какой нибудь Силуанов обрушит рубль опять, раза в два -три и превратятс...
Если вдруг кто-то всерьез заинтересовался данной темой, посмотрите нижеуказанную статью.Cовмещени...
Аноним, Вы писали:слишком многие учились во всяких бессмысленных подворотнях.автор, например, не ...
Еще бы нам не нравилось :)
Стесняюсь спросить: А налоги не снизят? ну раз уж они там хотят, чтоб мы тут меньше работали...
В пояснительной записке есть еще одна строка: Пояснительная записка не была установлена ник...
Над.К, Вы писали:Что за вилы в Испании? Про вилы в Испании не в курсе. Так же, как и ...
Люди, ну вы чего?? Это же отличный, первосортный сарказм :) Читаем внимательно: Аноним...
Nаdine, Вы писали:Аноним, Вы писали:А как же они работают, если даже на 7 этаж подняться не могут...
Нужно уолить тех, кто старше 40. Но за увольнение препенсионных будет уголовная ответственность.
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:уж скоро 5 лет, как приходится довольствоваться тем, что есть...
покупка в магазине через сотрудника это покупка юриком у юрика. Расходные чеки же вроде только пр...
топило!!! Ты чО!!! совсем больной???? Тогда - лечись!!! Хотя тебе уже вряд ли поможет... ))
Интересно сколько было потрачено на создание рабочих мест для чиновников, которые должны душить м...
В Системе Главбух если заказывать письменный ответ, то обычно присылают очень грамотные консульта...
Эти условия работодатель не может выполнить.Где находиться тем у кого возраст 40-65. Минтруд сам ...
Над.К, Вы писали:Право получать вычет по ККТ, зарегистрированной до 1 июля 2019 года имеют только...
Что за вилы в Испании? Про вилы в Испании не в курсе. Так же, как и про грабли Еще р...
или пользуйтесь яндекс деньгами С яндекс-кошельков воруют точно так же. только наличк...
Над.К, Вы писали:Вы хотите сказать что например Силуанов получает свою зарплату в конверте и не п...
В пояснительной записке есть еще одна строка:"Общая сумма расходов по приобретению ККТ, уменьшающ...
динамо, как можно обсуждать такой лохотрон
Аноним, Вы писали:За разработку законопроекта о повышении пенсионного возраста вешать на фонарях....
а зачем пользоваться картой которая никем не защищена ? если что надо оплатить в инете, поло...
нет, никто не видит :) Но никакого другого документа ФНС предложить не может. А льготу по налогу ...
При запрещении сверхурочных работ увеличится количество работников с необходимыми навыками и выра...
Аноним, Вы писали:неужели никто не видит издевательств над населением?все молчат?Люди холопского ...
Стоимость самих услуг не изменится? Поменяется только величина налога, которая включается в плате...
интересно, а кто нибудь еще, кроме фнс видит в 407 льготу для ип?
раньше участковый все знал кто где и сколько на его участке..теперь он только знает когда.где и п...
неужели никто не видит издевательств над населением?все молчат? все видят. и все сидят и жд...
Сергей Секачев, срочная все о пенсии нужна помощь, прошу вас, если Вы не заняты выйти на&nb...
С налогов других людей и берет на эти дармовые огромные выплаты. Почему именно "других"? ...
Я могу дать сотруднику ккм, но на ней кнопок нет. как он будет пробивать?