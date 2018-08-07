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В одном из московских отделений ФСС открыт фронт-офис

Со вчерашнего дня в филиале № 6 Отделения ФСС начал свою работу фронт-офис, в котором можно получить услуги Фонда без территориальной привязки.

Адрес филиала: г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., дом 3/9, стр. 2 (метро Курская/Чкаловская).

Телефон горячей линии Отделения ФСС 8-495-650-19-17.

 

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