Мобильные банки под угрозой: количество троянов-взломщиков выросло в разы

Во втором квартале 2018 года количество банковских троянов для мобильных телефонов, с помощью которых могут быть похищены средства граждан, выросло втрое. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Трояны используют фишинговые окна для кражи сведений о банковской карте и аутентификационных данных онлайн-банкинга. Кроме того, они воруют деньги посредством СМС-сервисов, в том числе сервисов мобильного банкинга.

Принцип действия выявленных троянов следующий: вредонос скачивается на телефон, затем подменяет собой легальное приложение и получает логин и пароль, дающий доступ к мобильному банку. При этом вредонос необязательно подменяет банковское приложение. Мы выявляли случаи, когда подменялось приложение для вызова такси, AndroidPay, социальные сети, — рассказывает антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Оказалось, что банковские приложения не обладают достаточной защитой от вредоносных программ. Взыскать же похищенные средства с их помощью с банка будет крайне сложно, т.к. в случае успешного взлома банковского приложения трояном ответственность формально лежит на пользователе, который не обеспечил должную защиту мобильного устройства. Поэтому, специалисты советуют устанавливать приложения только из официальных маркетов и только от официальных разработчиков, использовать последние версии операционных систем Android, iOS, и, разумеется, устанавливать на мобильные телефоны антивирусные программы.

По данным Positive Technologies, в 2017 году доля мобильных банков по максимальному уровню риска уязвимостей для Android составила 56%, для iOS — 25%.

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