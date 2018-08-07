Аноним

проект карабаса гаппон опять всех подставляет, гнать его метлой вместе с единым театром В день выборов в сентябре планируются акции протеста против повышения пенсионного возраста

Аноним

Неужели до сих пор не понятно, что деньги нельзя держать на счетах?! Как только деньги попадают в... Налоговики получили новые права по блокировке счетов граждан

Аноним

А можно список тех, у кого она реально растет? Да все те же. Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

Аноним

- Специалисты говорят что народ стал жить лучше! - Да? а все мои знакомые говоря... Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

Аноним

Вот и уровень экспертов, которые желаемое выдают за действительное. Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

saigak А можно список тех, у кого она реально растет? :( Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

АллаОтчет2 Да с удовольствием бы подала 3-НДФЛ,,,,если бы выиграла в лотерею, продала бы яхту, а/м, дом, ква... Налоговики получили новые права по блокировке счетов граждан

Аноним

С.В только что, Волгоград Скоро, видимо, вопрос "а помните, как было в СССР было?" потеряет свою... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

А на что влияет Довольство или НЕ довольство счётной палаты?У нас полно НЕ довольных. Получается,... Счетная палата недовольна госпрограммой по развитию малого и среднего бизнеса

Аноним

msw, Вы писали:Где можно почитать анекдот? На нарах в свободное время. РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

msw только что, Москва Где можно почитать анекдот? «Утренний анекдот» РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Государство и банки - ЕДИНЫ. Одна и та же Шайка. Выписки из ЕГРН можно будет получить через Сбербанк

Аноним

Вывод их статьи: - Все в НАЛ. Мобильные банки под угрозой: количество троянов-взломщиков выросло в разы

Аноним

Требование в студию. Почитать будем. На слово Веровать, это Грех. РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Россиянам нравится, когда им платят премии и бонусы Открытие Америки.Кстати. И китайцам это ... Россиянам нравится, когда им платят премии и бонусы

Аноним

а я стесняюсь спросить, зачем (хотя больше подходит "нафига") тогда пенсионный возраст поднимать?... Пятницу предлагают сделать выходным днем, чтобы побороть одиночество и трудоголизм

yng А я стесняюсь спросить6 объём отчетности не уменьшат? При существующей сейчас отчётности сд... Пятницу предлагают сделать выходным днем, чтобы побороть одиночество и трудоголизм

Аноним

Соберешь немного, а потом какой нибудь Силуанов обрушит рубль опять, раза в два -три и превратятс... Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

LAWYERSPB Если вдруг кто-то всерьез заинтересовался данной темой, посмотрите нижеуказанную статью.Cовмещени... Адвокаты не могут применять УСН

Аноним

Аноним, Вы писали:слишком многие учились во всяких бессмысленных подворотнях.автор, например, не ... Домашние питомцы смогут получить разрешение на проезд только при наличии ИНН у владельца

Аноним

Еще бы нам не нравилось :) Россиянам нравится, когда им платят премии и бонусы

Аноним

Стесняюсь спросить: А налоги не снизят? ну раз уж они там хотят, чтоб мы тут меньше работали... Пятницу предлагают сделать выходным днем, чтобы побороть одиночество и трудоголизм

Аноним

Над.К, Вы писали:Что за вилы в Испании? Про вилы в Испании не в курсе. Так же, как и ... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Nаdine Люди, ну вы чего?? Это же отличный, первосортный сарказм :) Читаем внимательно: Аноним... Кому откажут в пенсии и почему