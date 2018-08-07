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В день выборов в сентябре планируются акции протеста против повышения пенсионного возраста

Алексей Навальный объявил о проведении новых акций против повышения пенсионного возраста. Он предлагает провести митинги 9 сентября — в единый день голосования, передает «Медуза».

«Сделаем так, чтобы на этих „выборах“ повышение пенсионного возраста было главной темой», — написал Навальный.

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