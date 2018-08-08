Какие страны не обмениваются с РФ информацией для налогообложения

Кредит, это УДАВКА. И оценивать дадут тебе или не дадут эту Удавку - удел Идиотов.
Ключевые слова: "Пользователь должен выдать кассовый чек на бумажном носителе покупателю или клие...
наличие несоответствий в расчетах, представленных в территориальные органы ПФР и ФСС РФ;А в...
Хоть намекните, что за анекдот или дайте номер постановления суда )))
Всему отделу теперь любопы...
мне кажется что система поиска это дело привычкиу меня есть К+и Гарант, но Гарантом пользуюсь уже...
Спасибо. Но возникла мысль. В последнее время к физикам применяют нормы как к ип, в случае если ф...
будут в добровольно-принудительном порядке переведены на эту новую систему налогообложения, а сот...
"в ближайшие месяцы рост реальных зарплат составит 4-6%"Все верно. В июле мешок картошки дороже, ...
Может я что то не понял? Да нет, вы как раз всё поняли верно )) Вот что курил автор статьи,...
Блокировка счетов физлиц. На каком основании?Прочитал 232-фз. Ни чего не нашел. Ну есть там внесе...
Да анализ очень серьёзный. . Если на счёт пришло 100% дохода с НДС, а списано контрагентам ...
Сведения, содержащие персональные данные, предоставляются государственными органами в банк исключ...
Пока народу плевать Народу далеко не плевать, но и волнений тоже не наблюдается. Правительс...
Как я вижу нововведение коснётся всех ИП без работников на УСН и патентах. А предусматривает...
С каких пор писюльки ЦБ являются законом? Для банков они фактически обязательны. Потому что...
Разгонять будут в Столицах. РоссЕя - большая. Лесов много. Обочин тоже. Пока бабушка будет что-то...
Не знаю, как сейчас, а раньше на стадионах постоянно кричали "Судью на мыло"!----------И, вроде б...
Они не хотят даже думать , о причине сдачи квартиры ,что &nbs...
С каких пор писюльки ЦБ являются законом???? Им мало 115-ФЗ? И, что ФНС одобрила эту методичку с ...
Над.К, Вы писали:И щас у нас массово ип позакрываются, которым выгоднее будет за то же самое плат...
Аноним, Вы писали: У нас вся экономика-это сплошные монополисты. разница между входным НДС и...
по всей стране идут народные волнения по поводу пенсионной реформы Цифры митингов бы для на...
Повышение НДС-это повод отправить в свободное плавание розничных цен.. Цены уже давно в св...
Аноним, Вы писали:Ну как только куплю девайс для мобильного приложения, так непременно зарегистри...
Аноним, Вы писали: Эти 2% экономику не добьют. Ее добьет повышение пенсионного возраста...
По ходу, без британских ученых тут не обошлось...
-Милорд, в нашей стране народ умирает от голода!-Отлично, объявим, что у нас сокращается бедное н...
вправе зарегистрироваться в качестве ИП и применять УСН! Не вправе. Потому что он все...
Клерк, вам Туров сколько платит???
Я отписалась, убрала регистрацию и они все равно продолжают звонить, вот хамло, теперь буду сразу...
У нас вся экономика-это сплошные монополисты. разница между входным НДС и выходным может бы...
Над.К, в чем именно статья не актуальна? а что с вашей точки зрения по данному вопросу актуально?...
Эти 2% экономику не добьют. Ее добьет повышение пенсионного возраста.
У нас выросла зарплата, правда для этого часть персонала уволили. НО ЭТО НЕ ВАЖНО!!!! так как у н...
А как прикажете не заходить и не интересоваться, если у меня подписка на "Упрощенку" и мне надо ч...