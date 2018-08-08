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Какие страны не обмениваются с РФ информацией для налогообложения

Разработан проект Приказа ФНС об утверждении перечня государств и территорий, не обеспечивающих обмена информацией для целей налогообложения с РФ.

Данный перечень предназначается для целей возложения обязанности по уплате в РФ налога с прибыли иностранных компаний, контролируемых российскими налогоплательщиками и зарегистрированных в соответствующих юрисдикциях.

В список вошли 102 государства и 18 территорий.

Скачать перечень можно здесь.

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