Какие страны не обмениваются с РФ информацией для налогообложения

Аноним

Кредит, это УДАВКА. И оценивать дадут тебе или не дадут эту Удавку - удел Идиотов. Как малому бизнесу оценить свои шансы на получение кредитов

Аноним

Ключевые слова: "Пользователь должен выдать кассовый чек на бумажном носителе покупателю или клие... Как налоговики контролируют операции с наличностью. Новые правила применения ККТ

Afrа наличие несоответствий в расчетах, представленных в территориальные органы ПФР и ФСС РФ;А в... К кому придут с выездной проверкой ПФР и ФСС

Nasten@-}- Хоть намекните, что за анекдот или дайте номер постановления суда ))) Всему отделу теперь любопы... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

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мне кажется что система поиска это дело привычкиу меня есть К+и Гарант, но Гарантом пользуюсь уже... Скупой платит дважды: почему справочно-правовые системы лучше интернета и как выбрать СПС

Аноним

Спасибо. Но возникла мысль. В последнее время к физикам применяют нормы как к ип, в случае если ф... Налоговики получили новые права по блокировке счетов граждан

Над.К будут в добровольно-принудительном порядке переведены на эту новую систему налогообложения, а сот... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

"в ближайшие месяцы рост реальных зарплат составит 4-6%"Все верно. В июле мешок картошки дороже, ... Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

Над.К Может я что то не понял? Да нет, вы как раз всё поняли верно )) Вот что курил автор статьи,... Налоговики получили новые права по блокировке счетов граждан

Аноним

Блокировка счетов физлиц. На каком основании?Прочитал 232-фз. Ни чего не нашел. Ну есть там внесе... Налоговики получили новые права по блокировке счетов граждан

Аноним

Да анализ очень серьёзный. . Если на счёт пришло 100% дохода с НДС, а списано контрагентам ... Банки будут высчитывать НДС в ваших платежках. Узнайте, кто попадет под подозрение

Аноним

Сведения, содержащие персональные данные, предоставляются государственными органами в банк исключ... Выписки из ЕГРН можно будет получить через Сбербанк

Аноним

Пока народу плевать Народу далеко не плевать, но и волнений тоже не наблюдается. Правительс... В день выборов в сентябре планируются акции протеста против повышения пенсионного возраста

Zveruga Как я вижу нововведение коснётся всех ИП без работников на УСН и патентах. А предусматривает... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Разгонять будут в Столицах. РоссЕя - большая. Лесов много. Обочин тоже. Пока бабушка будет что-то... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Не знаю, как сейчас, а раньше на стадионах постоянно кричали "Судью на мыло"!----------И, вроде б... Какие депутаты голосовали против повышения пенсионного возраста: поименный список

Аноним

Они не хотят даже думать , о причине сдачи квартиры ,что &nbs... Сдал квартиру и спи спокойно: налоговый ад отменяется

Аноним

С каких пор писюльки ЦБ являются законом???? Им мало 115-ФЗ? И, что ФНС одобрила эту методичку с ... Банки будут высчитывать НДС в ваших платежках. Узнайте, кто попадет под подозрение

Zveruga Над.К, Вы писали:И щас у нас массово ип позакрываются, которым выгоднее будет за то же самое плат... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

mityai по всей стране идут народные волнения по поводу пенсионной реформы Цифры митингов бы для на... В день выборов в сентябре планируются акции протеста против повышения пенсионного возраста

Аноним

Повышение НДС-это повод отправить в свободное плавание розничных цен.. Цены уже давно в св... Владимир Жириновский: повышение НДС приведет к краху экономики

Zveruga Аноним, Вы писали:Ну как только куплю девайс для мобильного приложения, так непременно зарегистри... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Аноним, Вы писали: Эти 2% экономику не добьют. Ее добьет повышение пенсионного возраста... Владимир Жириновский: повышение НДС приведет к краху экономики

Аноним

По ходу, без британских ученых тут не обошлось... Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

Аноним

-Милорд, в нашей стране народ умирает от голода!-Отлично, объявим, что у нас сокращается бедное н... Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

Над.К вправе зарегистрироваться в качестве ИП и применять УСН! Не вправе. Потому что он все... Адвокаты не могут применять УСН

Аноним

Клерк, вам Туров сколько платит??? «Детские» ошибки, которые покажут, что ИП специально создан для дружественной ООО

Аноним

Я отписалась, убрала регистрацию и они все равно продолжают звонить, вот хамло, теперь буду сразу... Оказывается, вы сами виноваты в частых звонках «Актиона»

Аноним

У нас вся экономика-это сплошные монополисты. разница между входным НДС и выходным может бы... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

LAWYERSPB Над.К, в чем именно статья не актуальна? а что с вашей точки зрения по данному вопросу актуально?... Адвокаты не могут применять УСН

Аноним

Эти 2% экономику не добьют. Ее добьет повышение пенсионного возраста. Владимир Жириновский: повышение НДС приведет к краху экономики

Аноним

У нас выросла зарплата, правда для этого часть персонала уволили. НО ЭТО НЕ ВАЖНО!!!! так как у н... Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится