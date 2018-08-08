ФНС опубликовала новые рекомендованные форматы бухгалтерской отчетности

декларацию представили компания или предприниматель, которых уже исключили из реестра;директор не...
А почему вы считаете, что взаимоотношения между ИП и ООО не подпадают под трудовой договор,  ...
Раньше сажали по анонимному доносу при Сталине.Сейчас за анекдот в инт-те.
А почему вы считаете, что взаимоотношения между ИП и ООО не подпадают под трудовой договор, а сам...
Таня GH2, Вы писали:Не совсем так.
Кому-то платили разные проценты с разными ограничениями. Сист...
Аноним, Вы писали:Бьюсь об заклад, депутаты примут такой закон, из которого опять исключат себя л...
Что значит "не действует" или "действует"?
Лож вМоскве прожиточный 17000,и нечего врать.
почему он по вашему не сможет докумекать предложить работнику оформиться как самозанятый, ведь та...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: Теперь в ФССП пора зайти... Ещё пару "законов" и до нал...
«Поддерживаете ли вы то, что не согласны с тем, что тот возраст, который у&n...
Что уже не действует, кадастровая стоимость или нет?
Над.К Дак вот, когда работодатель подумал о выгоде, он докумекал, что нужно предложить работ...
ABell, чего бы вам не порассуждать о референдуме? Вы-то уже пенсионер ;) Можно на тех, кто пытает...
Ныне действующий Пенсионный закон не соответствует Конституции, в части установления возраста вых...
у меня вопрос крамольный, а что вообще незаконного в дроблении бизнеса с целью уменьшения налогов...
buhy, Вы писали:Аноним, Вы писали: По учебе в институте на дневном отделении считается...
посмотрела, действительно нет, извиняюсь.У меня вот завод, производство и реализация ГП юр.лицам ...
Ну, заставлять работников оформляться как ИП их что-то ведь заставляет? Выгода для работод...
Статьей 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ установлены основные понятия, Вы цитируете старую р...
Статьей 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ установлены основные понятия, в том числе:...
Аноним, Вы писали:Сергей Секачев, Могу ли я в суде добиться чтобы ПФ засчитал учебу в институте в...
Круто сделано, как настоящее кино.
Сергею Секачеву.Для начала получите мотивированный отказ от ПФР о причине непринятия этого стажа....
А как быть компаниям, у которых есть Договор о передаче полномочий Управляющей компании? На кого ...
Ха, ха!!! У моей подруги выгребли из магазина трусы с лифчиками за долг. А вы говорите: чайники...
Мне приходилось сталкиваться с отказом ПФР в стажа.Связано это было с тем,что на титульном листе ...
Не могут они блокировать счета у физиков.
Мне нравится Ответить#23 Аноним
7 часов назад, Рязань
ОТличный показатель чем занимаются ор...
Просто супер! Ясно и просто! Спасибо!
Елена_N, Вы писали: И я правильно поняла, что теперь и по встречкам можно не дублировать уже...
Аноним, Вы писали:неужели никто не видит издевательств над населением?все молчат? все видят...
Женщинам надо выходить в 40 лет, а мужчинам в 45. Точно! Учитывая тот факт, что 1 доллар = ...
Предлагаю текст для референдума:
"Если кто либо выскажется за поднятие пенсионного возраста, того...
Вопрос: а мы все стали такие пассивные (не голосуем), т.к. наплевать и пусть другой? или что не в...
Бланк есть в 1С бухгалтерии