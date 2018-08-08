ФНС опубликовала новые рекомендованные форматы бухгалтерской отчетности

Над.К А почему вы считаете, что взаимоотношения между ИП и ООО не подпадают под трудовой договор, ... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Раньше сажали по анонимному доносу при Сталине.Сейчас за анекдот в инт-те. РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Zveruga А почему вы считаете, что взаимоотношения между ИП и ООО не подпадают под трудовой договор, а сам... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Таня GH2, Вы писали:Не совсем так. Кому-то платили разные проценты с разными ограничениями. Сист... Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии

Аноним

Аноним, Вы писали:Бьюсь об заклад, депутаты примут такой закон, из которого опять исключат себя л... Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии

Аноним

Лож вМоскве прожиточный 17000,и нечего врать. Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Над.К почему он по вашему не сможет докумекать предложить работнику оформиться как самозанятый, ведь та... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: Теперь в ФССП пора зайти... Ещё пару "законов" и до нал... Пенсионный фонд взорвали

Аноним

Что уже не действует, кадастровая стоимость или нет? ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/4425@ от 03.07.2018

Zveruga Над.К Дак вот, когда работодатель подумал о выгоде, он докумекал, что нужно предложить работ... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Над.К ABell, чего бы вам не порассуждать о референдуме? Вы-то уже пенсионер ;) Можно на тех, кто пытает... ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум

ABell Ныне действующий Пенсионный закон не соответствует Конституции, в части установления возраста вых... ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум

Аноним

у меня вопрос крамольный, а что вообще незаконного в дроблении бизнеса с целью уменьшения налогов... «Детские» ошибки, которые покажут, что ИП специально создан для дружественного ООО

Аноним

посмотрела, действительно нет, извиняюсь.У меня вот завод, производство и реализация ГП юр.лицам ... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

Над.К Ну, заставлять работников оформляться как ИП их что-то ведь заставляет? Выгода для работод... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Статьей 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ установлены основные понятия, в том числе:... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

buhy Аноним, Вы писали:Сергей Секачев, Могу ли я в суде добиться чтобы ПФ засчитал учебу в институте в... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

buhy Сергею Секачеву.Для начала получите мотивированный отказ от ПФР о причине непринятия этого стажа.... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

А как быть компаниям, у которых есть Договор о передаче полномочий Управляющей компании? На кого ... В РСВ включается раздел 3, даже если это «нулевка» и организация некоммерческая

Аноним

Ха, ха!!! У моей подруги выгребли из магазина трусы с лифчиками за долг. А вы говорите: чайники... Как с вас насильно соберут налоговые долги: на что идут приставы

buhy Мне приходилось сталкиваться с отказом ПФР в стажа.Связано это было с тем,что на титульном листе ... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

Не могут они блокировать счета у физиков. Налоговики получили новые права по блокировке счетов граждан

Аноним

Мне нравится Ответить#23 Аноним 7 часов назад, Рязань ОТличный показатель чем занимаются ор... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Просто супер! Ясно и просто! Спасибо! Смена фамилии сотрудницы: заявление, приказ и запись в трудовой книжке

saigak Елена_N, Вы писали: И я правильно поняла, что теперь и по встречкам можно не дублировать уже... Срок представления документов по «встречке» увеличен в два раза

Аноним

Аноним, Вы писали:неужели никто не видит издевательств над населением?все молчат? все видят... «Ночной бухгалтер». Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ

Аноним

Женщинам надо выходить в 40 лет, а мужчинам в 45. Точно! Учитывая тот факт, что 1 доллар = ... ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум