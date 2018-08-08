Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

ФНС опубликовала новые рекомендованные форматы бухгалтерской отчетности

В письме от 16.07.18 № ПА-4-6/13687@ ФНС привела новые рекомендованные форматы для представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном виде через интернет.

Ранее утвержденные форматы утратили силу в связи с изданием приказа ФНС № ММВ-7-6/455@ от 16.07.2018 года.

Не исключено, что в недалеком будущем организации будут предоставлять бухгалтерскую отчетность только в электронном виде, только через интернет и только в налоговые органы. Это случится, если будет принят законопроект, находящийся сейчас в Государственной Думе на рассмотрении.

Подробней о законопроекте можно узнать здесь.

 

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.

Читайте ещё
Все в рубрике Бухгалтерская отчетность
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Бухгалтерская отчетность»

Все семинары по теме Бухгалтерская отчетность