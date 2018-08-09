Рубль упал от новости о новых санкциях США

Российский рубль отреагировал падением на сообщения о новых санкциях со стороны США.

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже вырос на 1 рубль и достиг 66,55 рубля. Такого уровня он не достигал с ноября 2016 года.

Стоимость евро подскочила на 1,15 рубля - до 77,17 рубля. На такой отметке евро не торговался с апреля этого года.

Напомним, 8 августа Государственный департамент США анонсировал новые санкции в отношении России. На этот раз в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Предполагается, что первый пакет мер будет введен 22 августа.

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