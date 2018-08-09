Поменяется порядок списания безнадежной задолженности по налогам

ФНС опубликовала уведомление о начале разработки нормативного акта, который вносит изменения в Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию.

Изменения также вносятся в Перечень документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам. Данные документы были утверждены приказом ФНС от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393@.

Цель разработки - утверждение порядка списания задолженности организации, исключенной из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

Текст будущего Приказа пока не опубликован.

Предполагается, что он вступит в силу в декабре 2018.

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