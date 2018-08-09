Самые «безналичные» регионы России по версии Сбербанка

Сбербанк впервые представил «Рейтинг безналичных регионов и городов России». Информацией об этом поделилась пресс-служба банка.

В лидеры рейтинга вышли регионы Северо-Западного федерального округа. Наибольшую долю торгового оборота по картам по отношению к сумме снятия наличных и торгового оборота продемонстрировал Ненецкий автономный округ с показателем 56,1 %, далее следуют республики Коми и Карелия — 48,81 %, Мурманская (48,45 %) и Тюменская области (48,18 %).

Лидером среди городов стал Сыктывкар с долей торгового оборота в сумме снятия наличных и торгового оборота 52 %. В число самых «безналичных» городов страны также вошли Петрозаводск (51 %) и Тюмень (50 %). Затем идут Ухта, Апатиты и Мурманск (48 %), Томск и Северодвинск (47 %).

Аналитики банка отмечают, что за последние десять лет доля расчетов по картам выросла в десять раз.

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