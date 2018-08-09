Сотрудника-инвалида нельзя заставить работать сверхурочно

Работающие инвалиды имеют право на предоставление им ежегодного отпуска не менее 30 календарных дней и отпуска без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году. Об этом напоминает ГИТ Оренбургской области.

Также инвалиды вправе отказаться от сверхурочной работы, от работы в ночное время либо в выходные и нерабочие праздничные дни, даже если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья.

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