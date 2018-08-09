Новый социальный вычет появится по поручению Путина

Вопрос по зачёту учёбы в стаж довольно интересный. По первому моему впечатлению есть три вида:1. ...
Огуль, проверь своё здоровье. Сходи на алкотест к психиатру по осени. Я ежегодно прохожу медосмот...
Курс зависит только от ВВП он ниже чем в СССР в 5 раз, 8 процентов от сша сейчас, и 40 процентов ...
Я наверное, один не понимаю. Обьясните пож. , что значит "декларация пописана неуполномоченным ли...
Надо же. Не перевелись ещё Лохи верующие в то, что рубль к доллару привязан, через что то.
Тоже интересует про корпоративные карты, те что к счету привязаны. Если надо бить чек, это введет...
Не смешно, ToT ну что они такие тупые (с) Задорнов вечен!
ага, самое интересное, что если копнуть бизнес, который, так сказать, приближен к власти, ведь по...
Кстати, может мы еще и женщин под хиджабы спрячем - для укрепления семей? чтобы они видом своим н...
Эдмонд Непряхин, Вы писали:"Не так страшен Чёрт, как его малютка"Выглядит всё сурово.Но, обещать ...
Аноним, Вы писали:да он прикалывется, чо обижаетесь то. Я посмеялся, прикольно сказал. Сегодня пя...
"Не так страшен Чёрт, как его малютка"Выглядит всё сурово.Но, обещать не значит - сделать.Вроде б...
СССР так и развалили, власть боялась пенсии урезать в 2 раза, потом урезали в 10 разСейчас мы умн...
Санкции нешуточныеThe Washington Post отмечает, что может измениться подход к поставкам...
А я себя не нашла - умение зацикливаться только на главном и спускать сквозь пальцы все не ...
Даже в указанной статье говорится, что по этому вопросу много вопросов, а вы уже кидаетесь на амб...
А у меня вопрос, если подотчетное лицо расплачивается корпоративной картой, нужна ли ККТ?
Вот я прям прослезилась и сразу поверила, что алкоголь-то оказывается покупается потому , что его...
Лозунг "Своих не бросаем!" очень крут и патриотичен. Но когда он касается Медведева, Чубайса или ...
Почему о растущей наркомании никто не говорит. В свободной продаже их нет
Чтобы отвлечь народ от грустных новостей о повышении пенсионного возраста, пришлось развести Пет...
Аноним, Вы писали:опсчем, платите все заблаговременно и чем больше, тем лучше- и будет вам щастье...
Над.К, Вы писали: Ничего подобного я не писала. Не надо выдумывать. Просто если вы собираете...
Нет тут логики - расслабьтесь. Вы в личном деле копию паспорта и ИНН хранить права не имеете. Но ...
— Петиция об отмене повышения пенсионного возраста в РФ собрала более миллиона подписей.&nb...
А то, что банки "на каждый чих" снимают копии паспортов? Поликлиники при оформлении карт, а травм...
Ну уж Тюмень точно не дотационный регион. И Мурманская область, как и Коми тоже не сильно д...
Аноним, вы прям как ребенок, честное слово. Мало ли на что они не имеют права. Они отк...
Суть вопроса в том что налоговая нагрузка абсолютно неадекватная. Предоставляется выбор, либо раз...
Самое интересное, что это дотационные регионы. Где введено внешнее управление над расходами админ...
Илона Полянская, редактор ИА "Клерк.Ру"Опять?!..Хорошо, догадался даты первых камментов прос...
мне кажется мы живем в разных странах с этими людьми
еще мысль появилась: если декларацию анулировать Это невозможно. По НК РФ декларацию можн...
Аноним, Вы писали: И голосование на референдуме надо проводить с указанием СНИЛС. Кто проголосова...
И чё? Нам то чего до этого?Безналичные деньги, это не законные деньги, так как не узаконены ни од...
Да, да конечно, успокойтесь. Мы уже поняли, что нам нужно заткнуться и смириться. Ничего ...