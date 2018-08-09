Новый социальный вычет появится по поручению Путина

Генук Вопрос по зачёту учёбы в стаж довольно интересный. По первому моему впечатлению есть три вида:1. ... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

Огуль, проверь своё здоровье. Сходи на алкотест к психиатру по осени. Я ежегодно прохожу медосмот... Продажу алкоголя на открытых полках магазинов предлагают запретить

Аноним

Курс зависит только от ВВП он ниже чем в СССР в 5 раз, 8 процентов от сша сейчас, и 40 процентов ... За день евро подорожал на 3 рубля

Аноним

Надо же. Не перевелись ещё Лохи верующие в то, что рубль к доллару привязан, через что то. За день евро подорожал на 3 рубля

Аноним

Тоже интересует про корпоративные карты, те что к счету привязаны. Если надо бить чек, это введет... Выбивать ли чек ККТ при покупках подотчетников: еще одно разъяснение

Аноним

Не смешно, ToT ну что они такие тупые (с) Задорнов вечен! За день евро подорожал на 3 рубля

Аноним

ага, самое интересное, что если копнуть бизнес, который, так сказать, приближен к власти, ведь по... «Детские» ошибки, которые покажут, что ИП специально создан для дружественного ООО

НатальяС Кстати, может мы еще и женщин под хиджабы спрячем - для укрепления семей? чтобы они видом своим н... Продажу алкоголя на открытых полках магазинов предлагают запретить

Николай701 Эдмонд Непряхин, Вы писали:"Не так страшен Чёрт, как его малютка"Выглядит всё сурово.Но, обещать ... За день евро подорожал на 3 рубля

Аноним

Аноним, Вы писали:да он прикалывется, чо обижаетесь то. Я посмеялся, прикольно сказал. Сегодня пя... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Эдмонд Непряхин "Не так страшен Чёрт, как его малютка"Выглядит всё сурово.Но, обещать не значит - сделать.Вроде б... За день евро подорожал на 3 рубля

Аноним

СССР так и развалили, власть боялась пенсии урезать в 2 раза, потом урезали в 10 разСейчас мы умн... За день евро подорожал на 3 рубля

ToT Санкции нешуточныеThe Washington Post отмечает, что может измениться подход к поставкам... За день евро подорожал на 3 рубля

Ташик777 А я себя не нашла - умение зацикливаться только на главном и спускать сквозь пальцы все не ... Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

Над.К Даже в указанной статье говорится, что по этому вопросу много вопросов, а вы уже кидаетесь на амб... Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Natali Kr Вот я прям прослезилась и сразу поверила, что алкоголь-то оказывается покупается потому , что его... Продажу алкоголя на открытых полках магазинов предлагают запретить

Аноним

Лозунг "Своих не бросаем!" очень крут и патриотичен. Но когда он касается Медведева, Чубайса или ... ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум

Аноним

Почему о растущей наркомании никто не говорит. В свободной продаже их нет Продажу алкоголя на открытых полках магазинов предлагают запретить

Аноним

Чтобы отвлечь народ от грустных новостей о повышении пенсионного возраста, пришлось развести Пет... ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум

Аноним

Аноним, Вы писали:опсчем, платите все заблаговременно и чем больше, тем лучше- и будет вам щастье... Штрафа за просрочку уплаты НДФЛ не будет для работодателей, сдавших правильный 6-НДФЛ

Аноним

Над.К, Вы писали: Ничего подобного я не писала. Не надо выдумывать. Просто если вы собираете... Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Natali Kr Нет тут логики - расслабьтесь. Вы в личном деле копию паспорта и ИНН хранить права не имеете. Но ... Копия паспорта не должна храниться в личном деле сотрудника

Аноним

— Петиция об отмене повышения пенсионного возраста в РФ собрала более миллиона подписей.&nb... ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум

Аноним

А то, что банки "на каждый чих" снимают копии паспортов? Поликлиники при оформлении карт, а травм... Копия паспорта не должна храниться в личном деле сотрудника

Над.К Ну уж Тюмень точно не дотационный регион. И Мурманская область, как и Коми тоже не сильно д... Самые «безналичные» регионы России по версии Сбербанка

Аноним

Суть вопроса в том что налоговая нагрузка абсолютно неадекватная. Предоставляется выбор, либо раз... «Детские» ошибки, которые покажут, что ИП специально создан для дружественного ООО

Аноним

Самое интересное, что это дотационные регионы. Где введено внешнее управление над расходами админ... Самые «безналичные» регионы России по версии Сбербанка

Аноним

мне кажется мы живем в разных странах с этими людьми Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

Аноним

еще мысль появилась: если декларацию анулировать Это невозможно. По НК РФ декларацию можн... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

Аноним, Вы писали: И голосование на референдуме надо проводить с указанием СНИЛС. Кто проголосова... ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум