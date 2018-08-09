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Новый социальный вычет появится по поручению Путина

На сайте Кремля опубликован список поручений по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018».

Среди поручений, касающихся в основном объектов, построенных к Чемпионату мира по футболу, есть и пункт, касающийся налогов.

Правительству РФ поручено проработать вопрос о новом социальном налоговом вычете по НДФЛ - за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги.

Срок исполнения поручения - 10 сентября 2018 г.

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