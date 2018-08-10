Курс доллара поднялся выше 67 руб. впервые за два года

СКРОЬКО НИ ХАПАЙТЕ ГАСПОДА ПРАВИТЕЛИ А ПОСЛЕ СМЕРТИ ВАМ НИ ЧЕГО НЕ НУЖНО БУДЕТДА ЧТОБ ВЫ СК...
При поиске чего-либо в интернете я стала внимательно вчитываться в адреса сайтов и НИ В КОЕМ СЛУЧ...
а как может быть такое,налогоплательщик живет в одной области.а налоговое уведомление приходит в ...
Как-то все забыли про "Соловей разбойник"Там Евгений Стычкин сыграл просто замечательного бухгалтера
Вроде всё так и было: если регистрируешь нового сотрудника по месту работы, то при увольнении сни...
А что же будет, если сведения подавались за самого ИП СЗВ-М СЗВМ-стаж? Как быть?
И наша налоговая дала четкие разъяснения - при выдаче и получении денежных средств подотчетному л...
Аноним
только что, Москва
В смысле "Ябедничество"? "Фактически тут речь о букете нарушений&n...
Я всегда читаю первоисточник, в данном случае сам Закон.В своих выводах еще ни разу не ошиблась.....
А если работодатель государственная структура- тоже жаловаться 24 часа?
В смысле "Ябедничество"? "Фактически тут речь о букете нарушений — и антимон...
Ох, ты ж... трижды "падшая женщина". И вправду, заживём!
Измельчал народ. За место требования освободить от кредитов, требуют освободить от НДФЛ.И помните...
Ух, ты! Вся борьба состоит из того, что бы жаловаться. Это не борьба, это Ябедничество.
Аноним, Вы писали:А почему в списке нет "Золотого телёнка"? Про самого успешного бухгалтера Корей...
А если на деловом завтраке кто-нибудь случайно расскажет о своем увлечении амфетаминами или канни...
Читать и слушать можно любой, а вот писать и рассказывать ... Но если я начну слушать и по...
Упомянутый анекдот содержит "... или иных действий, устрашающих население и создающих опасность ...
НатальяС, Вы писали:Кстати, может мы еще и женщин под хиджабы спрячем - для укрепления семей? что...
Экстремистский. Раньше назывался политический ( при царе), а при демократах - экстремистский. &n...
Из практики - налог уплачен, отчет сдан верно и в срок, не уплачено пени - штрафуют.
Рабы должны быть стройные, подтянутые, патриотично настроенные, с улыбкой трудящиеся по 60 ...
Читать и слушать можно любой, а вот писать и рассказывать ... Если я слушаю или читаю, то это вс...
а еще они передали базу какому-то своему партнеру - тоже продают их систему главбух и эти пару ра...
А почему в списке нет "Золотого телёнка"? Про самого успешного бухгалтера Корейко.
Онлайн кассы нужно вводить1. наличие работников2. от квадратных метров.
Какая-то лажа. меня замучили.я оставляла данные и даже подписана на журнал (оплатила) и за свои д...
У вас есть Право на Жаловаться. Больше у вас Прав нет. Демократия она такая.
Лучше бы уже имеющиеся в порядок привели. Перечень лекарственных препаратов не обновлялся аж с 20...
Все ругают лектора, который якобы неправильно преподносит материал...Но.... В силу п. 2 ст. 226 Н...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Осмысленное уничтожение мелких ИП. Уже два года по розничной ...
А почему не написали про тех, у кого есть личный кабинет на сайте налоговой? Им уведомления не ра...
Да, ладно. Вот Медведев открыл фирму в Английской юрисдикции и ни кто его штрафует. И налог...
Не паникуйте раньше времениНадо быть Идиотом, что паниковать по поводу того, что бы уменьшит...
А на помощь сирийским детям - где?! Недоработал, однако.
Презумпцию невиновности отменили. Идите и доказывайте.