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Курс доллара поднялся выше 67 руб. впервые за два года

Курс доллара поднялся выше 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В последний раз по такой цене доллар торговался в августе 2016 года.

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