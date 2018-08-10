Курс доллара поднялся выше 67 руб. впервые за два года

Аноним

СКРОЬКО НИ ХАПАЙТЕ ГАСПОДА ПРАВИТЕЛИ А ПОСЛЕ СМЕРТИ ВАМ НИ ЧЕГО НЕ НУЖНО БУДЕТДА ЧТОБ ВЫ СК... «Ночной бухгалтер». Что сегодня по налогам приняли в Думе. Крупная зачистка из-за онлайн-касс

Аноним

При поиске чего-либо в интернете я стала внимательно вчитываться в адреса сайтов и НИ В КОЕМ СЛУЧ... Как в «Актионе» отвечают на жалобы про звонки о подписке

Аноним

а как может быть такое,налогоплательщик живет в одной области.а налоговое уведомление приходит в ... Почему вы не получили уведомление на уплату имущественных налогов?

Аноним

А что же будет, если сведения подавались за самого ИП СЗВ-М СЗВМ-стаж? Как быть? ИП сами на себя не сдают СЗВ-М. Не верьте слухам

Аноним

И наша налоговая дала четкие разъяснения - при выдаче и получении денежных средств подотчетному л... Выбивать ли чек ККТ при покупках подотчетников: еще одно разъяснение

Аноним

Аноним только что, Москва В смысле "Ябедничество"? "Фактически тут речь о букете нарушений&n... Самые жадные банки России

Аноним

Я всегда читаю первоисточник, в данном случае сам Закон.В своих выводах еще ни разу не ошиблась..... Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Аноним

В смысле "Ябедничество"? "Фактически тут речь о букете нарушений — и антимон... Самые жадные банки России

Аноним

Ох, ты ж... трижды "падшая женщина". И вправду, заживём! Новый социальный вычет появится по поручению Путина

Аноним

Измельчал народ. За место требования освободить от кредитов, требуют освободить от НДФЛ.И помните... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Ух, ты! Вся борьба состоит из того, что бы жаловаться. Это не борьба, это Ябедничество. Самые жадные банки России

Аноним

А если на деловом завтраке кто-нибудь случайно расскажет о своем увлечении амфетаминами или канни... Что общего между авиацией и бухгалтерией?

Аноним

Читать и слушать можно любой, а вот писать и рассказывать ... Но если я начну слушать и по... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Упомянутый анекдот содержит "... или иных действий, устрашающих население и создающих опасность ... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Anton P. НатальяС, Вы писали:Кстати, может мы еще и женщин под хиджабы спрячем - для укрепления семей? что... Продажу алкоголя на открытых полках магазинов предлагают запретить

Аноним

Экстремистский. Раньше назывался политический ( при царе), а при демократах - экстремистский. &n... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Из практики - налог уплачен, отчет сдан верно и в срок, не уплачено пени - штрафуют. Штрафа за просрочку уплаты НДФЛ не будет для работодателей, сдавших правильный 6-НДФЛ

Аноним

Читать и слушать можно любой, а вот писать и рассказывать ... Если я слушаю или читаю, то это вс... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

а еще они передали базу какому-то своему партнеру - тоже продают их систему главбух и эти пару ра... Как в «Актионе» отвечают на жалобы про звонки о подписке

Аноним

А почему в списке нет "Золотого телёнка"? Про самого успешного бухгалтера Корейко. Фильмы про бухгалтеров на «Клерке»: что посмотреть на выходных

Аноним

Онлайн кассы нужно вводить1. наличие работников2. от квадратных метров. Погубят ли онлайн-кассы малый и средний торговый бизнес в России

Аноним

Какая-то лажа. меня замучили.я оставляла данные и даже подписана на журнал (оплатила) и за свои д... Как в «Актионе» отвечают на жалобы про звонки о подписке

Аноним

У вас есть Право на Жаловаться. Больше у вас Прав нет. Демократия она такая. Предпенсионеры могут жаловаться на своих работодателей даже ночью

Аноним

Лучше бы уже имеющиеся в порядок привели. Перечень лекарственных препаратов не обновлялся аж с 20... Новый социальный вычет появится по поручению Путина

Аноним

Все ругают лектора, который якобы неправильно преподносит материал...Но.... В силу п. 2 ст. 226 Н... Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Осмысленное уничтожение мелких ИП. Уже два года по розничной ... Погубят ли онлайн-кассы малый и средний торговый бизнес в России

Аноним

А почему не написали про тех, у кого есть личный кабинет на сайте налоговой? Им уведомления не ра... Почему вы не получили уведомление на уплату имущественных налогов?

Аноним

Да, ладно. Вот Медведев открыл фирму в Английской юрисдикции и ни кто его штрафует. И налог... Вдруг вы контролируете иностранные организации? Помните о последствиях

Аноним

Не паникуйте раньше времениНадо быть Идиотом, что паниковать по поводу того, что бы уменьшит... Почему вы не получили уведомление на уплату имущественных налогов?

Аноним

А на помощь сирийским детям - где?! Недоработал, однако. Новый социальный вычет появится по поручению Путина