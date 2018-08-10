Граждане будут за свой счет формировать будущую пенсию. Минфин внедряет ИПК

В России существует такая проблема как низкий уровень личного участия граждан в формировании своего пенсионного дохода.
В этой связи Минфин приступил к разработке проекта нормативного акта об индивидуальном пенсионном капитале.
Цель проекта - создание условий, обеспечивающих гражданам возможность формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства и усилении механизмов защиты и гарантирования пенсионных прав.
Текст проекта пока не представлен.
Планируемый срок вступления в силу – январь 2020 года.
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