Граждане будут за свой счет формировать будущую пенсию. Минфин внедряет ИПК

saigak свс420, Вы писали:ы хотите меня с собой забрать? Я анекдотов вообще не слушаю и не понимаю. Я даж... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

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ToT что за чушь я сейчас прочел? Прям до конца? Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

Na28ta Допрос у нее в налговой.... ндааа. Вы такой опытный и ни разу вас на допрос в ИФНС не вызыв... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

что за чушь я сейчас прочел? Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

Над.К Допрос у нее в налговой.... ндааа. Вот вам и "ндааа". Вам бы тоже НК подучить надо. Ну или ... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

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За 38 лет заработала 7580 рублей за три года что на пенсии добавили 272 рубля так как еще приходи... Перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Проверьте, не ошибся ли ПФР

buhy У меня есть и советская учёба и ельцинская,но в полноценный стаж не вошли обе. Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

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Аноним

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Аноним

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Аноним

В Россию запретят поставлять любые американские товары, кроме продуктов питания; Продукты и... За день евро подорожал на 3 рубля

Аноним

Вывод из статьи: - Что бы вам не блокировали счета, выкиньте карты и не имейте счетов в банках. Минфин установит, в каком случае банки могут блокировать счета

Аноним

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свс420 Так я могу начать звонить при любом анекдоте, на всякий случай Так и надо. Просто просигнал... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Хочу работать в ГИТ, мне 50, вижу плохо, слышу через раз, но хочу работать. Предпенсионеры могут жаловаться на своих работодателей даже ночью

Abra Понял. Директор в отпуске и жизнь остановилась. А мы вообще письмо обсуждаем или то что " писали"... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

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Аноним

Я так понял, этих кто набрал - освободить, а выпадающие доходы в бюджет, за счёт нас-остальных со... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Это очень любопытно. А на каком основании тогда происходит выплата? Что пишем в платёжке? "Выплат... Когда выплаты за счет гранта облагаются взносами

Аноним

Аноним, Вы писали:Я сидела на одном месте работы 17 лет. До сих пор жалею об этом. Теперь легко и... Что делать, если на собеседовании вас записывают в бухгалтера-«летуна»