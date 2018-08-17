Когда декларацию по акцизам будут камералить быстрее

ФНС в письме № ММВ-20-15/85@ от 27.07.2018 разъяснила налоговикам на местах, как проводить камеральную проверку декларации по акцизам.
В документе поясняется, в каких случаях «камералка» может быть завершена до истечения трехмесячного срока.
В частности, совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, уплаченная за 3 предшествующих календарных года, должна составлять более 1 миллиарда рублей.
Сумма акциза должна быть уплачена в полном объеме в предусмотренные НК сроки.
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