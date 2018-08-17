Когда декларацию по акцизам будут камералить быстрее

Натали Б Ага, а потом прихожу я, значит, за начислением пенсии в условном 2034 году, а в ПФРе нет моего ст... Бумажные трудовые книжки отменят к 2027 году

Mmmaximmm да кому он нужен, этот Меркурий, чтобы ддос-атаку на него проводить?он сам себе ддос атака На «Меркурий» впервые напали хакеры

Аноним

"Работник Артели Барина" 1 шт. = 10-20 тр Бизнесмены выступают против самозанятых нелегалов

Аноним

10-20 тр и можно открывать обнальный киоск Бизнесмены выступают против самозанятых нелегалов

Над.К в теме не увидел ответа на свой вопрос! Ну вот как не увидели, если даже выделено Пр... ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

Аноним

А меня сети беспокоят, сотня упырей держат 90 % рынка торговли вместе с ресурсами и заводами, а о... Бизнесмены выступают против самозанятых нелегалов

Аноним

закон яровой стоит 10 триллионов, кроме шизофреника с манией преследования он никому не нужен Сим-карты будет одобрять ФСБ

Afrikan налоговики не спрашивают причину ошибок. Им достаточно уточненки или сообщения о том, что ошибок ... Бухгалтеры не признаются налоговикам в своих ошибках

Аноним

а как по вашему 1 Ип купил нежилое помещение с сдает его в аренду, и 2 Ип купил... В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

Аноним

Над.К спасибо за ответ! С большим уважением к Вам отношусь, Вы не раз давали ответы на мои вопрос... ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

Аноним

Поймите ситуация здесь очень понятна и проста. Налоги ему доначислили всего скорее правильно. Оце... В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

НатальяС Это всем придётся сим карты менять каждые 15 месяцев? Сим-карты будет одобрять ФСБ

Аноним

Над.К, а как по вашему 1 Ип купил нежилое помещение с сдает его в аренду, и 2 И... В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

Аноним

Полностью согласно с предыдущим автором. Для среднего и малого бизнеса лишние затраты денег и вре... Выплаты физлицам, подотчет, безнал и займы: новые разъяснения налоговиков по применению ККТ

Аноним

Странно как то. Ущерб - это когда у тебя что то было, а потом этого не стало. Разве платя налоги ... Когда возникает ущерб бюджету в связи с неуплатой налога?

Аноним

sunflower_tk, Вы писали:Странный все же орган - статистика...Прямо как прямая кишка - то запор, т... Бухгалтерская камасутра. Поза 7. Отчетность в статистику

Аноним

Странно как то. Ущерб - это когда у тебя что то было, а потом этого не стало.Разве платя налоги м... Когда возникает ущерб бюджету в связи с неуплатой налога?

Аноним

Аноним, Вы писали:про то и речь. Купил коммерческую недвижимость за 10 млн., через 10 лет продал ... В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

Аноним

когда-нибудь и повысится. Ога, когда хлебушек будет по 5 тыс. за буханочку С помощью пенсионной реформы среднюю пенсию хотят довести до 25 тыс. рублей

Аноним

нужно еще отменить чеки при безнальной оплате на расчетный счет от физиков. Невозможно это все уч... Выплаты физлицам, подотчет, безнал и займы: новые разъяснения налоговиков по применению ККТ

Аноним

А нас в нашей налоговой всегда заставляли прошивать эту форму. Ничего нового. Форму Р21001 для открытия ИП прошивать не нужно!

Аноним

про то и речь. Купил коммерческую недвижимость за 10 млн., через 10 лет продал за те же 10 млн (а... В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

Аноним

Общать легко... когда-нибудь и повысится. С помощью пенсионной реформы среднюю пенсию хотят довести до 25 тыс. рублей

Аноним

как тогда поделить физика и ИП в части доходов? Допустим, у физика есть жилая недвижимость ... В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

Аноним

Уровень компетентности кандидата в мэры столицы просто зашкаливает. Думайте, москвичи, кого будет... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

almira не совсем понял кто на кого должен стучать, и кто на кого учиться:кто оказывает указанные услуги ... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила