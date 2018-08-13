В Реестр МСП внесены новые сведения, сообщает ФНС. Теперь в нем размещена информация о хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах в сфере легкой промышленности, и среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год составила от 250 до 1000 человек.

Теперь такие хозяйственные общества и партнерства могут самостоятельно внести в Реестр МСП дополнительные сведения, которые помогут найти их потенциальным заказчикам. Например, рассказать о своей продукции, опыте исполнения контрактов, об участии в программах партнерства, а также дополнить контактной информацией (адрес электронной почты, телефон, сайт).

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства создан 1 августа 2016 года.

Сегодня в Реестре содержится более 5,9 млн малых и средних предприятий. Из них 5,6 млн - это микропредприятия, 255 тыс. - малые предприятия, 19 тыс. - средние.

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