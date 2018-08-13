Аттестация по программе профессионального налогового консультанта набирает обороты

Аноним

А меня вообще все достало.. почему нужно платить со своего имущества, я его купила, заплатила нал... Сдал квартиру и спи спокойно: налоговый ад отменяется

Над.К Аноним, детей содержат родители. Раз у детей есть имущество, то почему вдруг за него не надо плат... Платят ли налог на имущество несовершеннолетние дети?

Листопад5 если в организации не ведутся дела? Какая формулировка? Как теперь надо заверять документы

Галина1977 Что будет, если заверять по-старому? То есть как кому нравилось? Как теперь надо заверять документы

Натали Б 1. Опрос проводился среди активных пользователей Интернета.2. Всю мою семью вынудили подключится ... «Личный кабинет налогоплательщика» пользуется популярностью у физлиц

Аноним

У нас в Самаре на второй митинг пришло тыся 7,5. После первого митинга, на который пришло примерн... Предпенсионеры могут жаловаться на своих работодателей даже ночью

Аноним

Вот опять пытаются натравить одну часть населения на другую. Не жаловаться надо друг на друга, а ... Предпенсионеры могут жаловаться на своих работодателей даже ночью

Аноним

Я ПРОСТО В ШОКЕ!ЗНАЧИТ ПЕНСИОНЕРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ДОМ, А ДЕТИ НА ДЕТСКИЕ В 400 РУБЛЕЙ ... Платят ли налог на имущество несовершеннолетние дети?

Аноним

Наткин, Вы писали:Я думаю, авторам текста закона даже в голову не приходило то, как будут трактов... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

НатальяС, Вы писали:Есть очень простое решение - выплачивать всем по достижению пенсионного возра... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

Еще можно свежий фильм "опасная игра стоун" включить, не про бухгалтерию. Но про налоги и к... Фильмы про бухгалтеров на «Клерке»: что посмотреть на выходных

Аноним

НатальяС только что, Краснодар Есть очень простое решение - выплачивать всем по достижению пенси... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

НатальяС Есть очень простое решение - выплачивать всем по достижению пенсионного возраста социальную пенси... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Nаdine Ой, да ради бога. Налоги на ФОТ отменИте, уже уплаченные налоги гражданам верните - и мы уж как-н... Пенсии могут отменить

Аноним

Anka-1 только что, Москва За счет личных взносов я могу и в другом месте копить. Не сможеш... Граждане будут за свой счет формировать будущую пенсию. Минфин внедряет ИПК

Аноним

Это же надо-так ненавидеть свой народ...Чтобы всеми путями и средствами его унижать и уничт... Пенсии могут отменить

Аноним

А почему это горькое лекарство должны принимать исключительно рядовые граждане?Можно отменить пов... Пенсии могут отменить

Аноним

Тогда уж сразу направлять их в академии и обучать на в космонавтов.А может просто ЕР и прочим хЭк... Единороссы предложили вдвое снизить НДФЛ для граждан «предпенсионного возраста»

Аноним

Так почету правительство сами не хотят лекарство попить? А может операцию по удалению "свер... Пенсии могут отменить

Аноним

Как же я хочу взять в руки автомат!!! Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

Может быть просто надо сократить штат работников ПФР и установить потолок зарплаты для руководящи... Пенсии могут отменить

Наткин Я думаю, авторам текста закона даже в голову не приходило то, как будут трактовать этот текст наш... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

"Доктор" предлагает не горькое лекарство, а эвтаназию Пенсии могут отменить

Аноним

Всё отнять и поделить, между собой. = зачислить отнятое в бюджет из которого воруют демократы.Нов... Силуанов прокомментировал идею изъятия в бюджет сверхдоходов компаний