Аттестация по программе профессионального налогового консультанта набирает обороты

В этом году ИПБ России предложил бухгалтерам расширить профессиональные возможности и получить аттестат налогового консультанта на особых условиях.
Сегодня центр подготовки ИПБ России ООО «Образовательный Межрегиональный Консалтинговый Центр» активно проводит обучение по этой программе в Санкт-Петербурге и готов поделиться отзывами слушателей.
Выражаю благодарность коллективу общества с ограниченной ответственностью «Образовательный Межрегиональный Консалтинговый Центр» и лично Лештаевой Ларисе Борисовне за прекрасную организацию курса обучения, подбор преподавательского состава по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональный налоговый консультант.
По каждому разделу курса были предоставлены дополнительные материалы для самостоятельной подготовки, кроме того слушатели получили уникальную возможность разобрать конкретные налоговые ситуации с ведущими преподавателями Санкт-Петербурга, практикующими специалистами в области налогообложения.
Итогом усилий, затраченных в течение семи недель (занятия проходили в вечернее время дважды в неделю), стало успешное прохождение тестирования и получение Аттестата профессионального налогового консультанта ИПБ России, новые знакомства и полезный опыт общения,
— Лебедев М.П., главный бухгалтер ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург».
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