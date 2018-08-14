Экологический налог пропишут в Налоговом Кодексе

Аноним

Если государством оказывалась помощь этим предприятиям, например НорНикель, то при стабилизации с... Силуанов прокомментировал идею изъятия в бюджет сверхдоходов компаний

Аноним

Кажется, в этом месте вы напутали. Не может амортизация начисляться на 04 счет. Товарный знак: бухгалтерский учет и налогообложение

Над.К гост рекомендательный Это для нас он рекомендательный. А для госорганов обязательный. И пот... Как теперь надо заверять документы

Над.К зачем матер капитал повесили на ПФр, вот и образовался дефицит. В сто первый раз - материн... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

А почему всем одинаково? раньше было от ЗП и стажа, и ничего менять не надо было. Почему мне пенс... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

спасибо, Александра! Как всегда - понятно и четко ФНС требует деньги вперед

Старый ворчун dana, Вы писали:Хм, то есть"ах так - вы не хотите повышения пенсионного возраста - так мы вам вот... Пенсии могут отменить

natalisa52 Для того,чтобы перечисленные взносы передавались по наследству, нужно это прописать в закон... Пенсии могут отменить

Аноним

да шли бы вы лесом со своей пенсионной реформой - все отобрали у народа и вам еще мало - когда же... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

гост рекомендательный, а не обязательный Как теперь надо заверять документы

Аноним

Сделан СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВБРОС, ЧТО ПЕНСИИ МОГУТ ОТМЕНИТЬ, ЧТОБЫ НАРОД, КАК ВСЕГДА, СВОИМ КОРОТКИМ УМИШ... Пенсии могут отменить

natalisa52 Аноним, Вы писали:Если предположения, что пенсии отменят, то зачем работодатели и самозанятые пла... Пенсии могут отменить

Аноним

так они взялись запугивать, не согласитесь на повышение возраста выхода, тогда вообще отменим пен... Пенсии могут отменить

natalisa52 Дырка от бублика будет!! Кто раньше с этой иглы под названием ПФ соскочит и будет сам думать о св... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

Старик есть старик, стариков нужно всегда поддерживать. И не важно сколько он отработал и г... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

Аноним, Вы писали:Если предположения, что пенсии отменят, то зачем работодатели и самозанятые пла... Пенсии могут отменить

Аноним

Если предположения, что пенсии отменят, то зачем работодатели и самозанятые платят в пенсионный ф... Пенсии могут отменить

Солнышко А как заверять св-во о рождении к примеру? Подлинник то в организации не храниться. Как теперь надо заверять документы

Аноним

Аноним только что, Иркутск Аноним, Вы писали: Аноним минуту назад, Иркутск А куда уходят налог... Пенсии могут отменить

Аноним

Где это "вроде написано"? Сам спросил, сам подскажу: это было написано в редакции закона, ко... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

Это яд под видом лекарства. Лучше сами выпейте и родственникам своим дайте, как Гитлер с Гебельсо... Это как горькое лекарство

Аноним

А как же Роскомнадзор и паспортные данные аж всех сотрудников, которые будут выполнять работы? Как сами налоговики рекомендуют проверять контрагентов. На примерах

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним минуту назад, Иркутск А куда уходят налоги на добычу полезных ископаемых... Пенсии могут отменить

Аноним

Прежде всего это решили налоговики, о чем и начали рассказывать в своих интервью и вебинарах &nb... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

Число людей на митингах возрастает, но вё равно маловато. надеюсь осенью у всех закончаться дачи-... Пенсии могут отменить

Аноним

Согласен со всеми, кто считает, что пенсия должна быть примерно одинаковой и должна зависеть толь... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

Аноним минуту назад, Иркутск А куда уходят налоги на добычу полезных ископаемых, землю. У нас же ... Пенсии могут отменить

Аноним

Пусть те средства, которые за меня платит работодатель во все фонды, отдают мне, а я найду, как с... Пенсии могут отменить