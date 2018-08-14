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Экологический налог пропишут в Налоговом Кодексе

Минфин подготовил проект Федерального закона, который вводит в НК экологический налог, своеобразный аналог существующей сейчас платы за загрязнение окружающей среды.

Платить его будут все налогоплательщики, деятельность которых негативно влияет на окружающую среду. Между тем негативное воздействие на окружающую среду, производимое в рамках осуществления деятельности, финансируемой бюджетами всех уровней, объектом налогообложения признаваться не будет.

Подробнее о новом налоге читайте в материале «В России вводится новый налог. Поправки в НК уже готовы».

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