Не забудьте сдать СЗВ-М

15 августа завершается отчетная кампания по сдаче СЗВ-М.

ПФР напоминает, что в соответствии с письмом Минтруда РФ от 16.03.2018 №17-4/10/В-1846 страхователям, у которых отсутствуют наемные работники, и руководитель организации является единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества, необходимо представлять сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М.

В соответствии с Федеральным законом № 27-ФЗ, в случае получения отрицательного протокола, ошибки в отчетности должны быть устранены в течение 5 рабочих дней.

За непредставление в установленные сроки индивидуальных сведений либо представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах, страхователь несет ответственность в соответствии со ст. 17 Федерального закона №27-ФЗ. Кроме того, к должностному лицу, допустившему нарушение законодательства, применяется административный штраф в размере от 300 до 500 рублей.

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