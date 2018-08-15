О контролируемых сделках надо сообщать по новым формам

Налоговой вообще ничего платить нельзя. Всё что попадает в ФНС- как в чёрную дыру. По...
внимание не то, память, скорость реакции. Скорость реакции бухгалтеру, конечно, страшно не...
а разве эти правила не работали с 2001 года? Не работали. И тем более с 2001 года. Про ли...
saigak, Вы писали:4) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные рас...
https://insur-portal.ru/pension/kolichestvo-pensionerov-v-rossiiПри этом автор умалчивает, что пр...
Аноним, Вы писали:Потому что ВЫ, со стажем более 20 лет уже СТАРЫЕвнимание не то, память, скорост...
Аноним, Вы писали:Мне жаль моих быдлосоотечественников (те самые 76,6%), которые власть уважают б...
не совсем понятно, почему в заголовке статьи указано "Теперь для вас новые правила". а разве эти ...
Потому что ВЫ, со стажем более 20 лет уже СТАРЫЕвнимание не то, память, скорость реакции. А 8 лет...
сами обвиняют коммунистов т е себя в прошлом в бездушном отношении к народу и в тоже время крестя...
Давно надо было создать черные списки предателей родины,и не допускать их к власти,идти голосоват...
Аноним, Вы писали:При хорошей зарплате конечно выгоднее часть ее получать в конверте. Это очевидн...
Чтобы пробить несколько чеков в день, а зачастую и вообще ни одного. Просто бред... А прави...
При хорошей зарплате конечно выгоднее часть ее получать в конверте. Это очевидно. Официально нужн...
natalisa52, автор ничего не напомнил, автор фактически соврал. Потому что беспроцентные займ...
Просто автор напомнил. Не все знают... А сколько сейчас процентов можно в договоре займа пи...
Вывод надо сделать правильно. Если есть серая зарплата причина в том,что населения не верит...
У нас государство, в большинстве случаев, начинает с конца- с наказания. Отчитайся, заплати- не с...
Как же мне жалко денег на эти прокуратуры, финмониторинги и тд. Дармоеды. Возня со 115-ФЗ просто ...
Министерство не хочет вообще отменить это НДС. Цены можно контролировать и ФАС проще будет ...
Не могу с вами согласиться. П. 8 ст. 45 НК действительно говорит, что правила распространяются на...
НатальяС
11 минуты назад, Краснодар
Сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит, и о...
Это что, за землю теперь придется не только земельный налог платить, но еще и налог на имущество?...
Это у нас тенденция такая писать законы с расплывчатыми формулировками под которые потом можно по...
Я сдаю квартиру в Архангельске за 7000 руб, я что еще что то кому то должен заплатить?
Сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит, и от этого уже выбирать компанию. В...
Магазин = торговый центр или нет?
Весьма и весьма расширительное толкование закона! По закону, эти требования действуют только в от...
Аноним, Вы писали:Только вот загвоздка: экологический сбор/налог есть, а проблемы со свалками не ...
Вот лично мне как сотруднику, но бухгалтеру лучше получать з/пл на руки в организации, че...
System OC, Вы писали:" размещение отходов на объектах размещения отходов, которые
не о...
System OC, Вы писали:" размещение отходов на объектах размещения отходов, которые
не о...
Аноним, Вы писали:Бегите бегите как в 39 году. Страна чище будет. Это ваше предложение Прави...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Ну что же, опять уходим в нал. Не буду договоры на бухобслужи...
Каждый выбирает для себя сам.. Нечего нападать на человека..