О контролируемых сделках надо сообщать по новым формам

Уведомления о контролируемых сделках надо будет представлять по новой форме. Вместе с формой утвержден и новый формат, а также порядок заполнения уведомления.

Приказ от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@ официально опубликован во вторник, 14 августа и вступит в силу через десять дней.

Новые форма и формат применяется только к сделкам, по которым обязанность уведомления возникает после вступления в силу нового приказа.

Напомним, что налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных ими в календарном году контролируемых сделках в срок не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены такие сделки.





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