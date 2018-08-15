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ПФР просит сдавать СЗВ-М пораньше

Сегодня последний день сдачи формы СЗВ-М за июль. Некоторые отделения ПФР проявляют заботу о страхователях и направляют по ТКС бухгалтерам, которые пока не отчитались, напоминание.

Кроме того, как следует из письма, полученного сегодня одним из наших читателей, ПФР настоятельно рекомендует сдавать отчеты, ориентируясь на старый срок – то есть до 10 числа, а не до 15-го.

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Тольятти
Да мы бы по нулевкам наотправляли им на год вперед, ан нет наш ПФ не хочет например за июль 2018 получать СЗВ-М 31.07.2018г, говорит что выпадает в ошибку и заранее НИЗЯЯЯ! СЗМ-М победил в рейтинге- самый ненужный отчет! Пенсионеров нет по 20 компаниям и не будет лет 15 , ан нет- надо отчитываться по непенсионерам!!!
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