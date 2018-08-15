ПФР просит сдавать СЗВ-М пораньше

Сегодня последний день сдачи формы СЗВ-М за июль. Некоторые отделения ПФР проявляют заботу о страхователях и направляют по ТКС бухгалтерам, которые пока не отчитались, напоминание.

Кроме того, как следует из письма, полученного сегодня одним из наших читателей, ПФР настоятельно рекомендует сдавать отчеты, ориентируясь на старый срок – то есть до 10 числа, а не до 15-го.

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