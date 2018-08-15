ПФР просит сдавать СЗВ-М пораньше

Да мы бы по нулевкам наотправляли им на год вперед, ан нет наш ПФ не хочет например за июль 2018 ...
"Сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит, и от этого уже выбирать компанию."...
Аноним, Вы писали:saigak, Вы писали:Мне одной от всех этих изменений хочется ругаться не цензурно...
Аноним, Вы писали:Управление ФНС России по Еврейской автономной области, руководствуясь письмом Ф...
бух2007, Вы писали:В данном случае необходимо известить о своем решение территориальный
орган ПФ...
Управление ФНС России по Еврейской автономной области, руководствуясь письмом ФНС России от 10 ав...
Деньги из федерального бюджета РФ расходуются на выплату пенсий по старости или инвалидности граж...
Ага а есть такие который тупо деньги на расчетчик кидают, с ними что делать?
Аноним, Вы писали:https://insur-portal.ru/pension/kolichestvo-pensionerov-v-rossiiПри этом автор ...
Поздно предложили. После ваших высказываний по повышению пенсионного возраста, про неэффект...
saigak, Вы писали:Мне одной от всех этих изменений хочется ругаться не цензурно? нет
Хорошие специалисты есть и среди молодых, и среди возрастных. Это хорошая новость. А плохая в том...
Спасибо, посмеялся. Побольше юмора и позитива!
Я бы хотела пожить в Америке, если бы можно зарабатывать умственным трудом на нормальное жильё и ...
сверхсекретного в статье не ничего. Это и мы все знали...
От сдачи квартир как исчисляется налог а расходы куда будем списовать затраты на комм...
Над.К, Вы писали:внимание не то, память, скорость реакции. Скорость реакции бухгалтеру, ко...
Стоимость бухгалтера определяет Хозяин, на которого работает бухгалтер Иногда хозяину надо ...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Потому что ВЫ, со стажем более 20 лет уже СТАРЫЕвнимание не т...
У чиновников дети подрастают им нужно давать работу, вот будет какая нибудь конторка всю Россию н...
Аноним, Вы писали:Реально,надоели пиарить эту тетку,статья старая.Что она не нашла работу до сих ...
Ха! А баллы, это чего? Это товар? Это услуга? И не товар и не услуга. Тогда чем торгуют торгаши и...
Опять из Путина казла отпущения сделали. Ведь обещал ВВП, что не будет больше ни каких нало...
В данном случае необходимо известить о своем решение территориальный
орган ПФР, чтобы повышенный...
Чё то не въехал! За пользование сервисами ОФД нам будут деньги платить?Если нет, то о какой выгод...
Налоговой вообще ничего платить нельзя. Всё что попадает в ФНС- как в чёрную дыру. По...
внимание не то, память, скорость реакции. Скорость реакции бухгалтеру, конечно, страшно не...
а разве эти правила не работали с 2001 года? Не работали. И тем более с 2001 года. Про ли...
saigak, Вы писали:4) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные рас...
https://insur-portal.ru/pension/kolichestvo-pensionerov-v-rossiiПри этом автор умалчивает, что пр...
Аноним, Вы писали:Потому что ВЫ, со стажем более 20 лет уже СТАРЫЕвнимание не то, память, скорост...
Аноним, Вы писали:Мне жаль моих быдлосоотечественников (те самые 76,6%), которые власть уважают б...
не совсем понятно, почему в заголовке статьи указано "Теперь для вас новые правила". а разве эти ...
Потому что ВЫ, со стажем более 20 лет уже СТАРЫЕвнимание не то, память, скорость реакции. А 8 лет...
сами обвиняют коммунистов т е себя в прошлом в бездушном отношении к народу и в тоже время крестя...