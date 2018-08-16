Среднему бизнесу в России нелегко. Какие у него проблемы

В ходе бизнес-утренника, который прошел в московском отделении «Деловой России», обсудили проблемы среднего бизнеса в России.

Одна из ключевых проблем бизнеса, по мнению ведущего утренника, члена генсовета «Деловой России», главы группы Zenden Андрея Павлова, это дефицит трудовых ресурсов, в частности специалистов рабочих профессий.

Андрей Павлов отметил, что ситуацию усугубляет политика, направленная на поддержку самозанятых: увеличение льгот для самозанятых граждан и для микробизнеса приведет к возникновению сложностей в создании среднего бизнеса, так как для него не будет персонала.

По мнению Андрея Павлова, российский бизнес сталкивается с налоговыми «нестыковками».

«Средний бизнес это от 100 человек персонала и от 800 млн оборота. Но если взять и разложить все налоговые режимы по категориям персонала, основных средств и прочего, то увидим везде хаос и нестыковки. 101 человек и оборот 100 млн рублей – средний бизнес, а компания в 20 человек с оборотом 799 млн рублей – малый бизнес», - сказал Андрей Павлов.

Бизнесмен заметил, что производственные компании в России практически не имеют льготных налоговых режимов. В этой ситуации у торговых организаций возможностей выбора гораздо больше.

Предприниматель считает, что облегчить условия функционирования среднему бизнесу сможет совершенствование законодательной базы и внедрение онлайн-касс, которые помогут сделать бизнес прозрачным.

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