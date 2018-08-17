Все банкоматы в России станут бесконтактными по требованию системы Visa

После 18 апреля 2020 года все банкоматы, установленные или обновляемые в России, должны принимать бесконтактные карты и взаимодействовать при проведении операций с бесконтактными устройствами. О таком требовании платежной системы Visa пишет газета «Ведомости».

Два года назад доля бесконтактных операций в мире была только 2%, сообщила пресс-служба компании. Сейчас же бесконтактных примерно две из 10 операций.

По словам гендиректора Visa Альфреда Келли-младшего, сейчас 40% операций в российских магазинах проводится с помощью бесконтактных карт или устройств.

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