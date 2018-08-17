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Бухгалтеры не признаются налоговикам в своих ошибках

Про странные требования налоговиков, в которых они сравнивают несравнимое, давно всем известно. Однако отдадим им должное, иногда обнаруженные ими нестыковки действительно свидетельствуют о реальных ошибках налогоплательщика.

Как в этом случае оправдываются бухгалтеры? Признаются в своей оплошности или придумывают какие-то другие причины, чтобы «не упасть в грязь лицом»? Эти вопросы сегодня стали предметом обсуждения на нашем форуме в теме «Признаетесь ли Вы, что были неправы?».

Как выяснилось в ходе обсуждения, бухгалтеры не склонны выкладывать налоговикам все начистоту и, как правило, либо молча ограничиваются сдачей уточненки, либо валят все на программу, в которой произошел технический сбой.

Я пишу, что ошибка техническая в результате сбоя программного обеспечения.
А то, что, как правило, это означает, что "программа так посчитала, а я не проверила" - про это не пишу :).

- ZZZhanna

А как поступаете вы в таких случаях?

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Источник: «Клерк». Все статьи источника
Мнения
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1 мнение
Клерк
Afrikan
, Екатеринбург

налоговики не спрашивают причину ошибок. Им достаточно уточненки или сообщения о том, что ошибок не обнаружено. Причину они спрашивают, например, возникновения убытка. Но ведь это не ошибка.

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