Бухгалтеры не признаются налоговикам в своих ошибках

Про странные требования налоговиков, в которых они сравнивают несравнимое, давно всем известно. Однако отдадим им должное, иногда обнаруженные ими нестыковки действительно свидетельствуют о реальных ошибках налогоплательщика.
Как в этом случае оправдываются бухгалтеры? Признаются в своей оплошности или придумывают какие-то другие причины, чтобы «не упасть в грязь лицом»? Эти вопросы сегодня стали предметом обсуждения на нашем форуме в теме «Признаетесь ли Вы, что были неправы?».
Как выяснилось в ходе обсуждения, бухгалтеры не склонны выкладывать налоговикам все начистоту и, как правило, либо молча ограничиваются сдачей уточненки, либо валят все на программу, в которой произошел технический сбой.
Я пишу, что ошибка техническая в результате сбоя программного обеспечения.
А то, что, как правило, это означает, что "программа так посчитала, а я не проверила" - про это не пишу :).
- ZZZhanna
А как поступаете вы в таких случаях?
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налоговики не спрашивают причину ошибок. Им достаточно уточненки или сообщения о том, что ошибок не обнаружено. Причину они спрашивают, например, возникновения убытка. Но ведь это не ошибка.