На «Меркурий» впервые напали хакеры

Россельхознадзор сообщил о хакерской атаке типа DDoS на один из серверов Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ВетИС).

Этот сервер обеспечивает работу систем «Меркурий» (ветеринарная сертификация) и «Аргус» (разрешений на ввоз/вывоз/транзит продукции).

Атака была произведена 13 августа в период с 03:06 по 03:13 МСК

Несмотря на то, что продолжительность и интенсивность (объем) атаки была относительно небольшой, Россельхознадзор отмечает два момента:

1. Атака направлена адресно на систему «Меркурий» (одну из 13 входящих в ВетИС).

2. Время атаки – это начало отгрузок и начало оформления сопроводительных документов, в том числе массового оформления эВСД, большинства производителей пищевой продукции в адреса розничных складов и магазинов, находящихся в центральной части России. Сбой работы системы именно в это время имел бы наибольший негативный эффект.

Ведомство считает, что атака могла быть не случайной и/или могла носить подготовительный характер.

Собранные сведения переданы в компетентные органы для проведения проверки.

Россельхознадзор просит пользователей «Меркурия» уделить пристальное внимание правильной настройке оборудования и обеспечению своих объектов интернет - соединением с достаточной скоростью во избежание затруднений при доступе к web-интерфейсу системы во время возможных атак в будущем.

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