Инструктаж по ГО или штраф 200 000 рублей: выбирайте

Предлагаем вашему вниманию «Рекомендации по организации и проведению вводного инструктажа по гражданской обороне от 5 июня 2018 года №2-4-71-13-8, утвержденные МЧС России».

Этот документ имеет отношение к каждой организации, работающей на территории Российской Федерации. Он о том, как вы должны проводить инструктажи по гражданской обороне.

Если вы, будучи директором, не проинструктировали каждого сотрудника вашей компании, или специальное уполномоченное лицо, прошедшее соответствующее обучение в области гражданской обороны, не проинструктировало каждого сотрудника, работающего в вашей компании, начиная от уборщицы и заканчивая генеральным директором, тогда гендиректор заплатит штраф от 10 000 до 20 000 рублей, а организация за отсутствие инструктажа каждого сотрудника и ведение соответствующих журналов, планов, инструктажей и т.д. заплатит от 100 000 до 200 000 рублей штрафа.

Подробнее о рекомендациях МЧС читайте здесь.

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