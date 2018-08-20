Из электронного больничного работодатель не узнает о диагнозе сотрудника

Электронный листок нетрудоспособности становится все более популярным. С момента внедрения этой системы выдано уже более 2 млн. электронных больничных.

Застрахованные лица интересуются, каковы гарантии защиты личных данных, может ли работодатель узнать диагноз работника?

Комментарии по этому вопросу дала управляющая отделения ФСС по Республике Алтай Светлана Кудрявцева.

Сведения о диагнозе пациента в ЭЛН, который выдается медицинской организацией, не отображаются в интерфейсе, доступном работодателю.

В целом же система оформления ЭЛН работает в рамках системы электронного правительства, то есть используются каналы, сети передачи данных с наиболее высокими степенями защиты.

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