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Как узнать свой ИНН через интернет

Узнать информацию о своем идентификационном номере налогоплательщика  можно с помощью удобного сервиса на сайте ФНС России «Узнай ИНН». Об этом напоминает УФНС Чукотского АО.
 
Для того чтобы узнать ИНН физического лица необходимо:
  • заполнить форму запроса о наличии постановки на учет;
  • отправить запрос;
  • если физическое лицо состоит на учете в налоговых органах с присвоением ИНН, он появится в строке результата.
 
В случае получения информации об отсутствии сведений об ИНН в федеральной базе данных и необходимости его получения гражданин может обратиться в налоговый орган по месту жительства с заявлением о постановке на учет.
 
Кроме того, получить в режиме онлайн информацию об ИНН физического лица можно c помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (ЕПГУ). Для этого необходимо зайти в «Личный кабинет пользователя ЕПГУ» и выбрать услугу «Узнай свой ИНН», после чего заполнить форму, указав личные данные и данные документа, удостоверяющего личность.
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Источник: «Клерк». Все статьи источника
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