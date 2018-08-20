Поколение дворников и сторожей: кем работают пенсионеры

Пенсионеры, сменившие работу после выхода на пенсию, чаще всего трудятся сторожами, дворниками и продавцами, пишет КоммерсантЪ.

Такие данные приводят в своем исследовании эксперты Высшей школы экономики. Основой для него стала информация из Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения.

Сейчас в РФ насчитывается более 37 млн человек старше трудоспособного возраста (мужчин — 10,7 млн, женщин — 25,9 млн). Уровень занятости среди них составляет 28,8%, уровень безработицы (среди желающих продолжать трудиться) — 3,3%.

По оценкам ВШЭ, за последние десять лет удельный вес занятых среди пенсионеров по старости увеличился примерно в 1,5 раза, достигнув 40%. Основная причина для продолжения работы - экономическая. Средняя пенсия составляет 31 процент от зарплаты и прожить на неё трудно.

Большинство российских пенсионеров хотят продолжать работать на прежнем месте, пока это возможно. В первую очередь нейтрально к возрасту работников относятся в бюджетных отраслях — в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ и ВПК, в то время как в частном секторе возможности для трудоустройства начинают сокращаться уже после 45 лет. Наиболее чувствительные к возрасту отрасли — сфера продаж, IT-технологии, маркетинг, финансы. В разрезе профессиональных групп наибольшая вероятность сохранить рабочее место есть у специалистов высшего уровня квалификации, а самые высокие шансы на смену работы у работников сферы торговли и услуг, а также у неквалифицированных рабочих всех отраслей.

Потери в заработке в значительной степени связаны с переходом пенсионеров на менее оплачиваемую работу — в топе профессий находятся сторож и дворник (более 30% рабочих мест мужчин), уборщица, билетный контролер, продавец, консьержка (более 40% рабочих мест женщин). При этом среди пенсионеров, сменивших работу, доля занятых на неформальной основе в три раза превышает аналогичный показатель для тех, кто сохранил прежнее рабочее место.

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