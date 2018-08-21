Где можно оформить гарантию на уплату налогов

Аноним

Уже устарело. С 04.08.2018 внесены изменения в Основы законодательства о нотариате, касающиеся да... Можно меньше платить нотариусам

natalisa52 У меня как то копейки не получались и я даже не задумывалась об этом... Фиксированные взносы ИП не округляются. Платите с копейками

Аноним

Домишко так себе, для нищебродья и гопоты. В каких домах живет руководство Пенсионного фонда

Manul666 О каких чеках идет речь? У них даже сдачи никогда "не бывает". Сидят и хлопают пустыми глазами, к... Таксисты должны выдавать документ об оплате. А что на практике?

Аноним

Меня зовут Джина Акампора, и сегодня я говорю как самый счастливый человек во всем диком мире, и ... Бухгалтерский учет расходов на рекламу

Аноним

Округляю всегда до рубля (а лучше бы и до сотни) в бОльшую сторону. От 3 копеек не обеднею, зато ... Фиксированные взносы ИП не округляются. Платите с копейками

Аноним

вот не отказываются же от своих высоких з/п, не сравнивают во сколько крат она больше МРОТ.... «Единая Россия» предложила отменить пенсионные льготы депутатов и сенаторов

ludmila1706 У нас в стране бизнес у власти, а не власть, которая регулирует бизнес, как за границей. «Единая Россия» предложила отменить пенсионные льготы депутатов и сенаторов

ludmila1706 Депутаты имеют свой бизнес, поэтому прибавки и убавки для них не ощутимы. Всего лишь политический... «Единая Россия» предложила отменить пенсионные льготы депутатов и сенаторов

Аноним

так речь вроде о каких то доплатах к пенсии, а не изменении порядка расчета пенсии. «Единая Россия» предложила отменить пенсионные льготы депутатов и сенаторов

Аноним

Их подсчёт основан на системе, в отличие от чьего то субъективного мнения Ага, это как с ро... Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Аноним

Nаdine, Вы писали:И ещё добавлю. Крупные, известные на всю страну московские фабрики и заводы - г... Почему бизнес идет на дно

Аноним

Вот для этого и нужны митинги. Здесь, в инете, всё это мы друг другу рассказываем. А на серьёзный... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Аноним

Нужно больше такой информации. Это поможет раскачать народ на митинги и более серьёзные протестны... В каких домах живет руководство Пенсионного фонда

Аноним

Какие же разнузданнве подонки! В каких домах живет руководство Пенсионного фонда

Аноним

Серые и чёрные схемы - это в условиях тупизма наших властей экономически обоснованная реальность.... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Аноним

Работает Россияне против Пенсионного фонда

Аноним

Предложение конечно же стоящее, но вот вопрос будет ли оно исполнено? Достаточно вспомнить попули... «Единая Россия» предложила отменить пенсионные льготы депутатов и сенаторов

Nаdine И ещё добавлю. Крупные, известные на всю страну московские фабрики и заводы - где они??? Бо... Почему бизнес идет на дно

Аноним

Ага, расскажите нам про пенсионные накопления на фоне последних событий, в т.ч. утекших 300 млрд ... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Погуглите, подавляющая часть туда не переводила, их украли. В... 300 млрд. пенсионных накоплений россиян ушли в офшор

Nаdine Аноним, Вы писали:Продержалась бы подольше низкая инфляция. Это она выпускает кишки многим недо-п... Почему бизнес идет на дно

Аноним

Если вдруг такой закон примут, вряд ли он коснется нынешнего и всех предыдущих составов ГД и СФ, ... «Единая Россия» предложила отменить пенсионные льготы депутатов и сенаторов

Аноним

Я вот сегодня узнала что меня опять нае..ли ;о( Доход за 2017 год минус две с половиной тысячи. С... 300 млрд. пенсионных накоплений россиян ушли в офшор

Аноним

А никто не хочет выпустить агитку и распространить её везде-начиная с госдумы-что коррупция-это п... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Аноним

Громкий заголовок с пустой статьей. Америку не открыли, даже ничего познавательного. «Нужен кэш!» – чем заменить незаконную обналичку

Над.К А что, ссылочка не нажимается у вас? Россияне против Пенсионного фонда

nb_p Аноним, Вы писали:Пенсии всем должны выплачиваться по одинаковым правилам. Для этого не нужен так... Россияне против Пенсионного фонда

Аноним

http://zampolit.com/dossier/sudarev-yuriy-vladimirovich/ Всё нормально - это владелец... В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП