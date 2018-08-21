Проверьте свои данные в реестре малого и среднего бизнеса

10 августа 2018 года на сайте ФНС России обновлены сведения о принадлежности хозяйствующего субъекта к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом напоминаюи налоговики Архангельской области.

Актуализация Единого реестра осуществляется на основании данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сведений о среднесписочной численности работников, о доходе от предпринимательской деятельности, сведений, содержащихся в документах, связанных с применением специальных налоговых режимов и др.

Представления каких-либо документов индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами для включения в Реестр не требуется. Вместе с тем, субъект малого и среднего предпринимательства может самостоятельно внести в реестр дополнительные сведения о себе. Например, сообщить о производимой продукции, опыте исполнения контрактов, участии в программах партнёрства и инновационных разработках, а также дополнить контактной информацией (адрес электронной почты, телефон, сайт).

При отсутствии в Реестре сведений о налогоплательщике существует возможность направить оператору заявку на проверку сведений из Реестра через раздел «Вас нет в реестре или данные некорректны».

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.