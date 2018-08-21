Данные для расчета коэффициента Кц за июль 2018 года

Над.К Давно уже никто ничего не скрывает - везде рулят деньги. Когда деньги рулят у коммерсантов... В каких домах живет руководство Пенсионного фонда

Аноним

"На чужой каравай рот не разевай",инспектору потом ещё до дома идти... Новый тренд: налоговики находят умысел, чтобы повысить штраф по налогам

Аноним

Забудь о штрафах ГИБДД как о страшном сне! За их можно не платить! Точнее их можно избежать и это... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Господа, вы издеваетесь? Ошибка в заголовке: должно быть "невыгодно", слитно Ошибаетесь.&nb... Работающие пенсионеры просят увеличить для них сумму соцвычета на лечение. Но бюджету это не выгодно

Аноним

Аноним 13 часов назад, Санкт-Петербург Аноним, Вы писали: Аноним 21 минуту назад, Москва Анони... Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Аноним

Да не смешите, все останется по-прежнему. Верховный Суд РФ: Определение № 48-КГ18-13 от 03.07.2018

Аноним

Очень много таких случаев за практику, к сожалению, одна предпринимательница наоборот будучи на У... Собираясь применять УСН, не забудьте об этом уведомить ИФНС. Чтобы потом не мучать ни себя, ни клиентов

Аноним

Господа, вы издеваетесь? Ошибка в заголовке: должно быть "невыгодно", слитно. Работающие пенсионеры просят увеличить для них сумму соцвычета на лечение. Но бюджету это не выгодно

Аноним

Как приятно читать такие интервью, позитивное мышление всегда в цене, особенно в такой профессии.... Люди в поисках баланса. Екатерина Николаева: «Сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит»

Аноним

Аноним только что А где вs вообще видели демократию?- Везде. Демократия - это ра... В Венесуэле отменили НДС на продукты и лекарства, но повысили его на все остальное

Аноним

А где вы вообще видели демократию?- В Венесуэле отменили НДС на продукты и лекарства, но повысили его на все остальное

Аноним

mityai 11 минуты назад, Ижевск А мы должны на таксистов стучать? Так во всех цивилизованны... Таксисты должны выдавать документ об оплате. А что на практике?

Nаdine Во-первых, как правильно заметили форумчане выше, через год с учёта снимают, нашёл работу, не наш... Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Аноним

natalisa52 только что НДС надо вообще убрать, как порочащий экономику демократического государст... В Венесуэле отменили НДС на продукты и лекарства, но повысили его на все остальное

Аноним

Продолжительность жизни увеличили путем изменения методики расчета.Теперь наверное внесли изменен... Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

natalisa52 А кто в этот центр по безработице ходит.?Нормальные люди по знакомым и по объявлениям ищут работу... Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

natalisa52 Аноним, Вы писали:Если вдруг такой закон примут, вряд ли он коснется нынешнего и всех предыдущих ... «Единая Россия» предложила отменить пенсионные льготы депутатов и сенаторов

Аноним

В качестве главного аргумента в пользу белой зарплаты россияне называют увеличение пенс... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

mityai Это капитализм. Классовое общество. И этого не скрывают. Об этом в ЗомбоЯщике просто не говорят. ... В каких домах живет руководство Пенсионного фонда

Аноним

Тяжелым ударом по доходам нотариусов стало настоящее Определение... Верховный Суд РФ: Определение № 48-КГ18-13 от 03.07.2018

Аноним

Уже устарело. С 04.08.2018 внесены изменения в Основы законодательства о нотариате, касающиеся да... Можно меньше платить нотариусам

natalisa52 У меня как то копейки не получались и я даже не задумывалась об этом... Фиксированные взносы ИП не округляются. Платите с копейками

Аноним

Домишко так себе, для нищебродья и гопоты. В каких домах живет руководство Пенсионного фонда

Manul666 О каких чеках идет речь? У них даже сдачи никогда "не бывает". Сидят и хлопают пустыми глазами, к... Таксисты должны выдавать документ об оплате. А что на практике?

Аноним

Округляю всегда до рубля (а лучше бы и до сотни) в бОльшую сторону. От 3 копеек не обеднею, зато ... Фиксированные взносы ИП не округляются. Платите с копейками

Аноним

вот не отказываются же от своих высоких з/п, не сравнивают во сколько крат она больше МРОТ.... «Единая Россия» предложила отменить пенсионные льготы депутатов и сенаторов

ludmila1706 У нас в стране бизнес у власти, а не власть, которая регулирует бизнес, как за границей. «Единая Россия» предложила отменить пенсионные льготы депутатов и сенаторов