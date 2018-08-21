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Данные для расчета коэффициента Кц за июль 2018 года

Опубликован коэффициент Кц за июль 2018 года для расчета НДПИ при добыче нефти.

Так, средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 72,84 долл. США за баррель (размещено на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации); среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода – 62,8828; значение коэффициента Кц – 13,9354.

Коэффициент характеризует динамику мировых цен на нефть (Кц),

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