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Минтруд против альтернативных проектов по пенсионному законодательству

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин выступил против альтернативных проектов по пенсионному законодательству. Об их опасности он рассказал в ходе парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства.

«Звучат предложения повысить страховые взносы, увеличить их ставки, нам представляется, что это не совсем верное предложение», — сказал Топилин. По его словам экономика может уйти в тень.

Не поддерживают в Правительстве и звучащие предложения «повременить» с предлагаемыми кабмином изменениями, пишет «Парламентская газета».

«Если мы повременим, то у нас не будет таких соотношений между входящими на рынок труда малочисленными когортами и теми, кто выходит на пенсию, — объяснил Топилин. — Именно сейчас с точки зрения рынка труда, с точки зрения перспективы, с точки зрения того, чтобы в последующем, через 15 и 20 лет, у нас были нормальные соотношения между количеством работающих и количеством пенсионеров, эти решения необходимо принимать».

Дополнительные доходы, полученные в результате повышения пенсионного возраста, будут направляться на индексацию пенсий неработающий пенсионерам, опять пообещал глава Минутруда.

Министр напомнил, что повышение пенсионного возраста позволит увеличивать размер пенсии неработающим пенсионерам на тысячу рублей в месяц, это 12 тысяч рублей ежегодно. По словам Топилина, целью является за шесть лет, в 2024 году выйти на средний уровень пенсий 20 тысяч рублей.

21 августа в Госдуме проходят парламентские слушания по пенсионному законодательству. В них примают участие  представители министерств и ведомства, а так же профсоюзы, эксперты, председатели думских комитетов.

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