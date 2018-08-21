Глава Федерации профсоюзов выступил против референдума по пенсионному возрасту

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков считает, что решать вопрос о пенсионном возрасте на референдуме некорректно — это слишком тонкий вопрос для плебисцита.

В пример он привел Трудовой кодекс, который в России принимался «консенсусом» — его готовила и обсуждала рабочая группа экспертов, постатейно и в течение длительного времени.

«После этого он работает. Конечно, это живой документ, его надо постоянно корректировать, поскольку общество меняется, но тем не менее этот сложнейший закон стал рабочим», — приводит слова главы ФНПР «Интерфакс».

Он отметил, что развитие пенсионной системы в России — сложная тема, и ее нужно рассматривать в комплексе, а не дробить на отдельные аспекты.

«Если сейчас кусочно вырывать из этой большой проблемы то пенсионный возраст, то льготы какой-то категории, то что-то еще, мы получим лоскутное одеяло, которое не будет работать. Поэтому мы считаем, что это все нужно рассматривать в целом», — добавил Шмаков.

21 августа в Госдуме проходят парламентские слушания по пенсионному законодательству. В них примают участие представители министерств и ведомства, а так же профсоюзы, эксперты, председатели думских комитетов

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