Как правильно указать данные налогового агента при сдаче 2-НДФЛ по «обособке»

Руководитель одного из контрагентов пояснил, что обналичвал деньги за вознаграждение,ошибку испра...
Аноним, Вы писали:Кому нужна двойная запись?
Имхо, счетоводство давно уже кануло в лето Ва...
мы с Вами почти ровесницы... а так наивны. Я не наивна, я вообще-то ситуацию себе представл...
Аноним, Вы писали:Боже, почитаешь все вот эти мнения (и не только на клерке) и потом при сло...
Аноним, Вы писали:Стоимость бухгалтера определяет Хозяин, на которого работает бухгалтер Ин...
Кому нужна двойная запись?
Имхо, счетоводство давно уже кануло в лето Вам еще очень рано э...
Будут ли наказывать администрации тех субъектов, которым принадлежат дороги, у которых он часто и...
Аноним, Вы писали:Гад этот Борщевик Сосновского. Террорист наверно.И Сосновский гад. Это он борще...
Аноним, Вы писали:Аноним, из Краснодара, ну просветите нас темных Почему это должен сд...
комп сам все сделает, втроем со сканером и принтером, и зачем еще платить кому-то забыли ещ...
Ох, тёзка-модератор, вроде взрослый человек, думаю, мы с Вами почти ровесницы... а так наив...
Аноним, из Краснодара, ну просветите нас темных
Кто его засеял, тот пусть и убирает за собой этот борщевик.
НатальяС, Вы писали:По первому случаю. Неужели сканеры так прекрасно всё распознают, что за ними ...
Не понял только почему именно женщины? Сейчас в бухгалтерии немало и мужчин.
а специально подсевать не будут, чтоб штрафы лупить потом? как-то все сомнительно про милли...
Боже, почитаешь все вот эти мнения (и не только на клерке) и потом при слове референдум аж в...
Хотите раздавать мат капитал - раздавайте, но почему его приплели к ПФР? Непонятно.. А надо...
Аноним, Вы писали:А ничего, что из ПФР выплачиваются огромные суммы материнского капитала, это ни...
Как я себе представляю приём на работу нелегала? - да запросто!!! у нас в Москве это сплошь и ря...
ВВ Жириновский просто ревнует товарища по партии Вообще-то они с Мироновым в разных партия...
Аноним, Вы писали:что то опечатались в статье, ранее говорилось про повышение - тысячу в год!&nbs...
Гад этот Борщевик Сосновского. Террорист наверно.И Сосновский гад. Это он борщевик изобрёл.Подмос...
Мне тоже понравилось) это в точку. ВВ Жириновский просто ревнует товарища по партии, а сам&...
По первому случаю. Неужели сканеры так прекрасно всё распознают, что за ними исправлять не надо, ...
Natali Kr, простите, но Вы или слишком наивны, или у Вас в Ижевске всё-таки немножко другие реали...
Какова бухгалтерия на предприятии, таковы и хозяйственные решения руководителей предприятия. &nbs...
«Переход от нормальной зарплаты к трети от неё — большой вызов, ш...
не понимаю ПФ : существует за счет отчисления работающими людьми из своей зарплаты так ? если ден...
Во-истину, ФНПР независимая на словах, как и многое у нашей власти. Государство социальное у нас ...
Nаdine, Вы писали:Wern, Вы писали:Nаdine, Вы писали:Хм. Приятельница (русская, москвичка) пыталас...
Аноним, Вы писали:Какова бухгалтерия на предприятии, таковы и хозяйственные решения руководителей...
Аноним, Вы писали:А сейчас тяжело идет данный процесс. Наверное потому что за 3 копейки обязаннос...
Так и мне не понятно. У нас что ПФР должен быть на самофинансировании что ли? Государство и обяза...
Wern, Вы писали:Nаdine, Вы писали:Хм. Приятельница (русская, москвичка) пыталась, выйдя на пенсию...
Странно как уйдут в тень высокооплачиваемые гос.служащие А мне кажется, что после пенсионно...