Как правильно указать данные налогового агента при сдаче 2-НДФЛ по «обособке»

Аноним

Руководитель одного из контрагентов пояснил, что обналичвал деньги за вознаграждение,ошибку испра... Руководитель контрагента рассказал, как обналичивал деньги

FSK Аноним, Вы писали:Кому нужна двойная запись? Имхо, счетоводство давно уже кануло в лето Ва... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Над.К мы с Вами почти ровесницы... а так наивны. Я не наивна, я вообще-то ситуацию себе представл... Поколение дворников и сторожей: кем работают пенсионеры

Аноним

Аноним, Вы писали:Боже, почитаешь все вот эти мнения (и не только на клерке) и потом при сло... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:Стоимость бухгалтера определяет Хозяин, на которого работает бухгалтер Ин... Люди в поисках баланса. Екатерина Николаева: «Сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит»

Аноним

Кому нужна двойная запись? Имхо, счетоводство давно уже кануло в лето Вам еще очень рано э... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

Аноним, Вы писали:Гад этот Борщевик Сосновского. Террорист наверно.И Сосновский гад. Это он борще... Граждан будут штрафовать за сорняки в огороде. А для юрлиц - штрафы до миллиона

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, из Краснодара, ну просветите нас темных Почему это должен сд... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

комп сам все сделает, втроем со сканером и принтером, и зачем еще платить кому-то забыли ещ... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Nаdine Ох, тёзка-модератор, вроде взрослый человек, думаю, мы с Вами почти ровесницы... а так наив... Поколение дворников и сторожей: кем работают пенсионеры

Аноним

Аноним, из Краснодара, ну просветите нас темных Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Кто его засеял, тот пусть и убирает за собой этот борщевик. Граждан будут штрафовать за сорняки в огороде. А для юрлиц - штрафы до миллиона

Аноним

НатальяС, Вы писали:По первому случаю. Неужели сканеры так прекрасно всё распознают, что за ними ... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

Не понял только почему именно женщины? Сейчас в бухгалтерии немало и мужчин. Люди в поисках баланса. Екатерина Николаева: «Сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит»

Аноним

а специально подсевать не будут, чтоб штрафы лупить потом? как-то все сомнительно про милли... Граждан будут штрафовать за сорняки в огороде. А для юрлиц - штрафы до миллиона

Аноним

Боже, почитаешь все вот эти мнения (и не только на клерке) и потом при слове референдум аж в... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:А ничего, что из ПФР выплачиваются огромные суммы материнского капитала, это ни... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Над.К Как я себе представляю приём на работу нелегала? - да запросто!!! у нас в Москве это сплошь и ря... Поколение дворников и сторожей: кем работают пенсионеры

Аноним

Аноним, Вы писали:что то опечатались в статье, ранее говорилось про повышение - тысячу в год!&nbs... Минтруд против альтернативных проектов по пенсионному законодательству

Аноним

Гад этот Борщевик Сосновского. Террорист наверно.И Сосновский гад. Это он борщевик изобрёл.Подмос... Граждан будут штрафовать за сорняки в огороде. А для юрлиц - штрафы до миллиона

Аноним

Мне тоже понравилось) это в точку. ВВ Жириновский просто ревнует товарища по партии, а сам&... «Умри до пенсии, товарищ»: Сергей Миронов в стихах о пенсионной реформе

НатальяС По первому случаю. Неужели сканеры так прекрасно всё распознают, что за ними исправлять не надо, ... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Nаdine Natali Kr, простите, но Вы или слишком наивны, или у Вас в Ижевске всё-таки немножко другие реали... Поколение дворников и сторожей: кем работают пенсионеры

НатальяС Какова бухгалтерия на предприятии, таковы и хозяйственные решения руководителей предприятия. &nbs... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

«Переход от нормальной зарплаты к трети от неё — большой вызов, ш... Кудрин рассказал о цели по увеличению пенсий до 60-70% от зарплаты

Аноним

не понимаю ПФ : существует за счет отчисления работающими людьми из своей зарплаты так ? если ден... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Аноним

Во-истину, ФНПР независимая на словах, как и многое у нашей власти. Государство социальное у нас ... Глава Федерации профсоюзов выступил против референдума по пенсионному возрасту

FSK Аноним, Вы писали:Какова бухгалтерия на предприятии, таковы и хозяйственные решения руководителей... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Nаdine Аноним, Вы писали:А сейчас тяжело идет данный процесс. Наверное потому что за 3 копейки обязаннос... Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Аноним

Так и мне не понятно. У нас что ПФР должен быть на самофинансировании что ли? Государство и обяза... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше