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Как правильно указать данные налогового агента при сдаче 2-НДФЛ по «обособке»

В разделе 1 справки 2-НДФЛ указываются данные о налоговом агенте.

При заполнении Справки по форме 2-НДФЛ (в том числе в случае ее представления в налоговый орган по месту учета обособленного подразделения) в поле «Налоговый агент» указывается наименование организации как указано в учредительных документах.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ПА-4-11/15802@ от 15.08.2018.

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