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«Умри до пенсии, товарищ»: Сергей Миронов в стихах о пенсионной реформе

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов, выступая на слушаниях о пенсионной реформе в Госдуме, зачитал стихи, написанные «лауреатом поэтической премии» его партии Вячеславом Ивановым.

Какие люди нам нужны:
Умри до пенсии, товарищ!
Спаси бюджет своей страны!

Паши как вол, пока не сдохнешь,
Плати налоги и кредит.
Терпи, молчи. Ну что ты стонешь?
Стонать Россия не велит!

Согнись под грузом неотложных
И для державы важных дел.
Тебе и сдохнуть, что ли, сложно,
Чтоб стать обузой не успел?

Умри, товарищ, не скучая,
На стройке или в борозде!
Запомни: отдых развращает!
А смерть достойная – в труде!
 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал стихотворение вредным и предложил проверить его автора, сообщила «Медуза».

21 августа в Госдуме проходят парламентские слушания по пенсионному законодательству. В них примают участие  представители министерств и ведомства, а так же профсоюзы, эксперты, председатели думских комитетов.

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