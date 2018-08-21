«Умри до пенсии, товарищ»: Сергей Миронов в стихах о пенсионной реформе

Аноним

Долой бешеных карликов, байкотировать покупку бензина,у воровской власти отомстить за реформу! Кремль может остановить повышение пенсионного возраста. Если будут протесты

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Обещать как благо пенсию в размере 60-70 % от заработка, когда последние 25 лет пол-... Кудрин рассказал о цели по увеличению пенсий до 60-70% от зарплаты

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Интересно, а зачем ПФ РФ нужна подписка на Форбс?))) Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

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оставьте в покое пенсионеров! не стыдно? узаконьте все работающие организации и пусть платят нало... «Ночной бухгалтер». Много важных новостей про пенсионную реформу. Или «страна на грани»

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Чтобы иметь нормальные пенсии российским пенсионерам, надо подсократить отдельным российским граж... Кудрин рассказал о цели по увеличению пенсий до 60-70% от зарплаты

АллаОтчет2 Да, у нас в Твери здание ПФ тоже новенькое, золотые буквы так блестят! Другое зданице - неб... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

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А что еще могут предложить эти бездарные монетаристы? Есть еще вариант - еще монетаристей и... Кудрин рассказал о цели по увеличению пенсий до 60-70% от зарплаты

Аноним

а что если у дроздова маленько обрезать зарплату и прочие надбавки получится неплохая сумма Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Аноним

Если бы все было стабильно и четко, и главные бухгалтеры, и юристы получали бы копейки и меньше и... Люди в поисках баланса. Евгения Смагина: «НДС 18% обратно, 54-ФЗ долой, и несколько лет ничего не менять в НК! Мечты – такие мечты»

Аноним

Да, я доверяю инфляции, которую публикует Росстат. почему бы не доверять цифрам Росстата? ... Почему бизнес идет на дно

Аноним

Однако профессия юриста там одна из самых высокооплачиваемых. При созданной государством м... Люди в поисках баланса. Евгения Смагина: «НДС 18% обратно, 54-ФЗ долой, и несколько лет ничего не менять в НК! Мечты – такие мечты»

Аноним

Пример уведомления о PR-сопровождении конфликта:Председателю ПравленияАО КБ «XXXXБАНК»... Антикризисная PR-компетенция предпринимателя или PRаво для отчаянной ситуации

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А еще люди в гости друг к другу ходят, и им там алкоголь наливают: без лицензии, без акцизов, без... За прием наличных при совместных поездках предлагается штрафовать

Аноним

Все чудесатей и чудесатей Кудрин рассказал о цели по увеличению пенсий до 60-70% от зарплаты

ToT Все переписали. Встречайте новый и чистенький калькулятор Расчет фиксированных взносов ИП

GnomPiratov lubezniy, Вы писали:Мне в своё время хватило общения с одной из подобных площадок, когда потребов... 5 лучших площадок для создания бизнес-сайтов

Аноним

По-моему врача надо законосочинителям, лучше бы занимались развитием промышленности в стране, а т... За прием наличных при совместных поездках предлагается штрафовать

Над.К А вы бы, как модератор, сделали отдельную статью с предложенной мною голосовалкой. Зачем? ... Почему бизнес идет на дно

Аноним

По работе часто бываю в ПФР, в разных отделениях. Половину сотрудников можно увольнять. &nb... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Аноним

Был у нас в городе в пенсионном в период отчетности. Тишина, пустота, очередей нет. Девочки чаёк ... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Nаdine Не получилось отредактировать предыдущий пост - ладно, продолжу в этом ооооо... стат... Почему бизнес идет на дно

Аноним

Удручающе Почему стать нищим все легче

Nаdine mamzh, Вы писали:Nаdine, Вы писали:инфляция для бедных, не слышали?Ну вот, уже лучше. Она может б... Почему бизнес идет на дно

Wern А за каучсерферов когда возьмутся? Нужно срочно обязать их всех подавать сведения на гостей и о б... За прием наличных при совместных поездках предлагается штрафовать

mamzh Nаdine, Вы писали:инфляция для бедных, не слышали?Ну вот, уже лучше. Она может быть чуть больше о... Почему бизнес идет на дно

Аноним

Судя по рассказам очевидцев, глава налоговой Волгоградской обл. может сделать все, что может прид... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Когда же обяжут иметь допуск врача законосочинителям? от психиатра и нарколога обязательно! )) За прием наличных при совместных поездках предлагается штрафовать

Nаdine Господи, что за бред я сейчас прочитала?! Возможно, я не вполне владею вопросом. Знаю, что некото... За прием наличных при совместных поездках предлагается штрафовать

Над.К Да, я доверяю инфляции, которую публикует Росстат. Не перевелись еще наивные люди в нашей с... Почему бизнес идет на дно