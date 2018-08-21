«Умри до пенсии, товарищ»: Сергей Миронов в стихах о пенсионной реформе

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов, выступая на слушаниях о пенсионной реформе в Госдуме, зачитал стихи, написанные «лауреатом поэтической премии» его партии Вячеславом Ивановым.
Какие люди нам нужны:
Умри до пенсии, товарищ!
Спаси бюджет своей страны!
Паши как вол, пока не сдохнешь,
Плати налоги и кредит.
Терпи, молчи. Ну что ты стонешь?
Стонать Россия не велит!
Согнись под грузом неотложных
И для державы важных дел.
Тебе и сдохнуть, что ли, сложно,
Чтоб стать обузой не успел?
Умри, товарищ, не скучая,
На стройке или в борозде!
Запомни: отдых развращает!
А смерть достойная – в труде!
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал стихотворение вредным и предложил проверить его автора, сообщила «Медуза».
21 августа в Госдуме проходят парламентские слушания по пенсионному законодательству. В них примают участие представители министерств и ведомства, а так же профсоюзы, эксперты, председатели думских комитетов.
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