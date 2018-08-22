Если налоговики заблокировали счет, с него можно платить налоги

Приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации в банке в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 76 НК, означает прекращение банком расходных операций по этому счету в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении.

При этом приостановление операций по счету не распространяется на платежи, очередность исполнения которых в соответствии с ГК предшествуют исполнению обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов.

Минфин в письме № 03-02-07/1/56093 от 09.08.2018 делает вывод, что приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации в банке не препятствует получению организацией на этот счет денежных средств, а также осуществлению операций по списанию денежных средств в счет уплаты налогов, пеней и штрафов.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.