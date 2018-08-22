Что профсоюзы предлагают поменять в пенсионном законопроекте

Накануне в Госдуме состоялись парламентско-общественные слушания «Совершенствование пенсионного законодательства». К этим слушаниям ФНПР подготовила предложения по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Профсоюзы настаивают на том, что вопрос повышения пенсионного возраста должен быть увязан с рассмотрением и законодательным оформлением комплекса вопросов по развитию российской экономики, рынка труда, преобразованию в социальной сфере, улучшению благосостояния граждан, качеству и доступности медицины и других сопутствующих решений.
В числе первоочередных мер предлагается:
Определить комплекс мер по последовательному увеличению доли заработной платы в национальной экономике;
Принять конкретные меры по ликвидации «чёрных» и «серых» схем заработной платы;
Ввести прогрессивный НДФЛ (например, 10%, 15%. 20%);
Разработать и утвердить дорожную карту по реализации поручения Президента РФ о создании высокопроизводительных рабочих мест с учетом создания рабочих мест, адаптированных под возрастных работников;
Принять решение о гарантии трудоустройства молодежи, получившей профессиональное образование;
Ратифицировать Конвенцию МОТ № 102 без изъятия Раздела IV (пособие по безработице);
Унифицировать порядок назначения и получения пенсий для всех категорий наемных работников, включая государственных и муниципальных служащих, а также сенаторов и депутатов всех уровней, работающих на платной основе;
Провести кодификацию принятых нормативных правовых актов о государственном обязательном пенсионном страховании и пенсионном обеспечении;
Провести реформирование системы Государственного обязательного пенсионного страхования, в ходе которой предусмотреть:
- создание подсистем государственного обязательного пенсионного страхования для различных организаций и самозанятых;
- исключение накопительной составляющей из системы государ-ственного обязательного пенсионного страхования.
При рассмотрении различных вариантов увеличения пенсионного возраста ограничиться сроками не более 5 лет для мужчин и женщин.
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