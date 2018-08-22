Что профсоюзы предлагают поменять в пенсионном законопроекте

Аноним

Странно как уйдут в тень высокооплачиваемые гос.служащие Минтруд против альтернативных проектов по пенсионному законодательству

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Помоги стране, умри пораньше, упахиваясь на работе в 60 «Умри до пенсии, товарищ»: Сергей Миронов в стихах о пенсионной реформе

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Далее, почему с дохода сотрудника более 1021 000,00 в 18 году, работодатель платит только 10... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

"Все платят в ПФР со своего дохода 22% в год до 1021 000,00 в 18 году" Это платит работодатель с ... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Это все сродни моменту появления автомобиля. Лошадей на дорогах почти не стало, но извозчики то о... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

Нет у нас "независимых" профсоюзов. И "уважаемый" господин Шмаков ооочень зависим. А посему - как... Глава Федерации профсоюзов выступил против референдума по пенсионному возрасту

Аноним

Вы отмените сперва ограничительный коэффициент 1,2 для тех кто раньше выходил на пенсию, тогда мо... Кудрин рассказал о цели по увеличению пенсий до 60-70% от зарплаты

Над.К Определение КС РФ является обязательным и его нельзя изменить даже вновь принятым законом Э... Можно меньше платить нотариусам

Аноним

Наплодили дармоедов немерянное количество, вот они и выдумывают разную хрень. Давно пора разогнат... Сим-карты будет одобрять ФСБ

Аноним

"Все льготы в законах только для богатых: ставки ПФР для них снижены наполовину!" Это где т... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Смотрела эти слушания по повышению пенсионного возраста - в цирк ходить не надо, все клоуны собра... Кудрин рассказал о цели по увеличению пенсий до 60-70% от зарплаты

Аноним

Какова бухгалтерия на предприятии, таковы и хозяйственные решения руководителей предприятия. ... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Аноним

Частично я согласно что в нашей профессии, нужно переходит на новый уровень. Многое из того что в... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

ЛенаВ Я, видимо, чего-то не понимаю в арифметике, но 12 тысяч в год за шесть лет должно давать 72 тысяч... Минтруд против альтернативных проектов по пенсионному законодательству

Аноним

рассчитано на совсем-совсем неграмотных людей... зачем вычет по ндфл, если ты его и так не платиш... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Аноним

Обратите внимание что в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 1&nb... Можно меньше платить нотариусам

StugIII да нельзя занять всю страну в процессе "купи-продай", а производства нет, вот и профсоюзики запел... Глава Федерации профсоюзов выступил против референдума по пенсионному возрасту

Аноним

То ли еще будет(((( Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Идите дальше - штрафуйте всех при ком найдете наличку! За прием наличных при совместных поездках предлагается штрафовать

Д.С. Касты существовали и будут существовать всегда. Ничего нового. Почему стать нищим все легче

Аноним

Докатились, на стареющем поколении пополнять ПФР ! Все льготы в законах только для богатых: ставк... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Истребление собственного народа, всеми возможными способами. Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Льготы как дали, так и назад заберут, а возраст останется. И странно: пенсии заберут, а льготы пр... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Скажите, пожалуйста,можно ли закрыть ИП через интернет и когда (в каком месяце) это лучше сделать? Как в 2018 году будет индексироваться пенсия после увольнения пенсионера

Аноним

Это неправильно. оплата нотариального тарифа (госпошлина) должны означать получение нотариа... Можно меньше платить нотариусам

Аноним

Спасибо за разъяснение... Как в 2018 году будет индексироваться пенсия после увольнения пенсионера

Аноним

Вот очень интересная ситуация по передергиванию бюджета ПФР. Выплачивать пенсию гражданам с... Сколько стоит содержать ПФР и почему ему надо из бюджета все больше

Аноним

Аноним, Вы писали:Статья неактуальная, в связи с принятием п.3.1. ст. 3 Закона об ООО.Обращаете в... Субсидиарная ответственность без банкротства – своеобразный подход судов общей юрисдикции

Аноним

ну так отдайте эти деньги просто тем кто попадает под эти программы - старики, дети и т.д. Правительство потратит 3,5 трлн. рублей на улучшение жизни россиян

Аноним

А что это за дискриминация по возрасту- предпенсу дополнительный отпуск, а другим нет? не чтут он... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Не коммунист, но понравилось выступление Зюганова «Умри до пенсии, товарищ»: Сергей Миронов в стихах о пенсионной реформе