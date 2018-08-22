Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Что профсоюзы предлагают поменять в пенсионном законопроекте

Накануне в Госдуме состоялись парламентско-общественные слушания «Совершенствование пенсионного законодательства». К этим слушаниям ФНПР подготовила предложения по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Профсоюзы настаивают на том, что вопрос повышения пенсионного возраста должен быть увязан с рассмотрением и законодательным оформлением комплекса вопросов по развитию российской экономики, рынка труда, преобразованию в социальной сфере, улучшению благосостояния граждан, качеству и доступности медицины и других сопутствующих решений.

В числе первоочередных  мер предлагается:

Определить комплекс мер по последовательному увеличению доли заработной  платы в национальной экономике;

Принять конкретные меры по ликвидации «чёрных» и «серых» схем заработной платы;

Ввести прогрессивный НДФЛ (например, 10%, 15%. 20%);

Разработать и утвердить дорожную карту по реализации поручения Президента  РФ о создании высокопроизводительных рабочих мест с учетом создания рабочих мест, адаптированных под возрастных работников;

Принять решение о гарантии трудоустройства молодежи, получившей профессиональное образование;

Ратифицировать Конвенцию МОТ № 102 без изъятия Раздела IV (пособие по безработице);

Унифицировать порядок назначения и получения пенсий для всех категорий наемных работников,  включая государственных и муниципальных служащих, а также сенаторов и депутатов  всех уровней, работающих на платной основе;

Провести кодификацию принятых нормативных правовых актов о государственном обязательном пенсионном страховании и пенсионном обеспечении;

Провести реформирование системы Государственного обязательного пенсионного страхования, в ходе которой предусмотреть:

- создание подсистем государственного обязательного пенсионного страхования для различных организаций и самозанятых;

- исключение накопительной составляющей из системы государ-ственного обязательного пенсионного страхования.

При рассмотрении различных вариантов увеличения пенсионного возраста ограничиться сроками не более 5 лет для мужчин и женщин.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.
Мнения
Написать свое мнение
1 мнение
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Государственные пенсии»

Все семинары по теме Государственные пенсии