Петербургские страхователи будут отправлять письма в ФСС по новому адресу

Вот было же раньше 1 % от мрот стоила тех работа и все, хоть об изучайся об анализируйся, получиш...
"Но дело в принципе не в этом. А в том, что по пенсиям есть потолок. И потому должен быть потолок...
msneg, Вы писали:Аноним, Вы писали:Уже устарело. С 04.08.2018 внесены изменения в Основы законода...
это никого не смущает? Не смущает. Потому что деньги ему на это дает государство
А сейчас тяжело идет данный процесс. Наверное потому что за 3 копейки обязанностей на троих?
Аноним, Вы писали:топку такие профсоюзы."Руки проч от повышения пенсионного возраста." +++++...
А ничего, что из ПФР выплачиваются огромные суммы материнского капитала, это никого не смущает?
Люди, я в офигении просто..... О_о хотя очень хочется написать об этом матом..... &nb...
Может и брехня. Но мы реально 5 лет назад закрывали вакансию на раз, два. А сейчас тяжело идет да...
Расформировать эти независимые профсоюзы надо. Профсоюз он должен защищать интересы наемных работ...
взимают за "услуги правового и технического характера" даже за удостоверение подписи для ЕГРЮЛ, х...
Аноним
12 часов назад, Санкт-Петербург
Аноним, Вы писали:
Ну Шмаков прав, нието не решает такие ...
единороссы- враги народа, решили полностью истребить народ, перекладывают ответственность за свою...
А сделать не три рабочих дня, а 10 нельзя? Или мозгов на это не хватает у тех кто изобретает прав...
Да только потому, что по большему счету такие доходы имеются у сырьевых компаний, а им у нас все ...
Аноним, Вы писали:ранье полное. Уволилась 31 декабря 2017.Написала заявление в ЛК пенс ,что...
В топку такие профсоюзы."Руки проч от повышения пенсионного возраста."
Странно как уйдут в тень высокооплачиваемые гос.служащие
Помоги
стране, умри пораньше, упахиваясь на работе в 60
Далее, почему с дохода сотрудника более 1021 000,00 в 18 году, работодатель платит только 10...
"Все платят в ПФР со своего дохода 22% в год до 1021 000,00 в 18 году" Это платит работодатель с ...
Это все сродни моменту появления автомобиля. Лошадей на дорогах почти не стало, но извозчики то о...
Нет у нас "независимых" профсоюзов. И "уважаемый" господин Шмаков ооочень зависим. А посему - как...
Скажите, пожалуйста,можно ли закрыть ИП через интернет У вас есть электронная подпись?и когда (в ...
Вы отмените сперва ограничительный коэффициент 1,2 для тех кто раньше выходил на пенсию, тогда мо...
Определение КС РФ является обязательным и его нельзя изменить даже вновь принятым законом Э...
Наплодили дармоедов немерянное количество, вот они и выдумывают разную хрень. Давно пора разогнат...
"Все льготы в законах только для богатых: ставки ПФР для них снижены наполовину!" Это где т...
Смотрела эти слушания по повышению пенсионного возраста - в цирк ходить не надо, все клоуны собра...
Какова бухгалтерия на предприятии, таковы и хозяйственные решения руководителей предприятия. ...
Частично я согласно что в нашей профессии, нужно переходит на новый уровень. Многое из того что в...
Я, видимо, чего-то не понимаю в арифметике, но 12 тысяч в год за шесть лет должно давать 72 тысяч...
рассчитано на совсем-совсем неграмотных людей... зачем вычет по ндфл, если ты его и так не платиш...
Обратите внимание что в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 1&nb...
да нельзя занять всю страну в процессе "купи-продай", а производства нет, вот и профсоюзики запел...