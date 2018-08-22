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Петербургские страхователи будут отправлять письма в ФСС по новому адресу

С 13 августа 2018 года почтовый индекс ВОХ-сервиса Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС изменен с 190000 на 190900.

Новый адрес для почтовых отправлений:

190900, Санкт-Петербург, ВОХ 1205

Об этом сообщается на сайте отделения.

 

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