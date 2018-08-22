Дробление: ключевые критерии

Налоговики разработали специальные таблицы, по которым они будут определять, есть дробление или нет, надо ехать к вам на проверку или не надо, пишет Владимир Туров.

Первая таблица анализирует обстоятельства, указывающие на дробление бизнеса при применении одновременно ЕНВД и упрощенки или «классики» с распределением по видам деятельности.

Вторая таблица: обстоятельства, указывающие на дробление бизнеса при применении ЕНВД «распределение по площадям».

Третья таблица: обстоятельства, указывающие на дробление бизнеса при применении упрощенки с распределением дохода между упрощенцами.

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