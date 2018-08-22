Дробление: ключевые критерии

Самое интересное, что письма выпускают руководители ФНС и Минфина, а на местах инспектора не в ку...
Дичь какая-то. В ЦЗН представлять, что бы то ни было готов только за деньги. Придумали как поднят...
Аноним, Вы писали:FSK, Вы писали:Аноним, цепляетесь к орфографии.а сами "За древностию...
Аноним, Вы писали:FSK, Вы писали:Аноним, цепляетесь к орфографии.а сами "За древностию...
FSK, Вы писали:Аноним, цепляетесь к орфографии.а сами "За древностию лет К свободной ...
Работала в одной небольшой компании где в целях управленческого учета приобрели дорогущую (для ни...
Добрый день!Аноним, Вы писали:Про сканер: отлично всё распознаёт, после обработки кипы документов...
FSK, :))) У них промышленность и наука начали развиваться ДО появления компьютеров. И тотальный г...
Из диаграммы бюджета видно, что существуют иные расходы - почти триллион. Возникает вопрос, расхо...
FSK, Вы писали:Аноним, цепляетесь к орфографии.а сами "За древностию лет К свободной ...
Ну это возможно только в нашем государстве.. . сначала завезти в страну, начать культивировать, а...
Аноним, 1 программист 1с в штате получает как 2 рядовых бухгалтера
А табеля недостаточно? там же все те же данные.
Про сканер: отлично всё распознаёт, после обработки кипы документов остаётся файл-табличка, где о...
Бухгалтерию сократишь, а программистов, обслуживающих всякие эти сканеры, программы, приложения н...
А как быть ИП, если взносы фиксированные? Пенсия тоже 60-70% от минималки?
Аноним, про "кануть в Лету" буду знать, спасибо за урок.
Всегда пожалуйста! Обращайтесь )
Аноним, про "кануть в Лету" буду знать, спасибо за урок.
Согласен, в части, что простые сотрудники для "автоматической" работы уходят в прошлое, и штат бу...
Аноним, Вы писали:не понимаю ПФ : существует за счет отчисления работающими людьми из своей зарпл...
Аноним, про учет в промышленно развитых странах интересно будет более детально почитать, но гугль...
Аноним, цепляетесь к орфографии. В данном случае Ваша ошибка не орфографическая, а см...
А тебе от этого легче станет?
можно прекрасно вести учет и без двойной записи, при должной автоматизации и баланс можно разнест...
Аноним, Вы писали:Дискриминация молодежи выходит. Их увольнять проще. У предпенсионеров хоть козы...
Ничего, что промышленно и научно развитые страны используют двойной учет? Правда были попытки при...
1. двойная запись штука удобная, но и у нее есть свои пределы )) Конечно, есть пределы! Как...
Аноним, Вы писали:Он сам себя высевает, при помощи ветра Высевает сам, да. А, люди чем вино...
Wern, Вы писали:Аноним, Вы писали:Кто его засеял, тот пусть и убирает за собой этот борщеви...
Nаdine, а кто убирать без гастарбайтеров будет? Комментаторы с этого форума?
Аноним, цепляетесь к орфографии.а сами "За древностию лет К свободной жизни их вражда...
Для Анонима , Вы писали:Кому нужна двойная запись?
Имхо, счетоводство давно уже кануло в ле...
Ну, вот видите разобрались же и вопрос отпал, да? какой вопрос отпал?можно прек...
1. двойная запись штука удобная, но и у нее есть свои пределы2. про сканировать документы - тут н...
как минимально
необходимой системы записи. Ну, вот видите разобрались же и вопрос от...
Аноним, Вы писали:Руководитель одного из контрагентов пояснил, что обналичвал деньги за вознаграж...