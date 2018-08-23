В Москве пройдет конкурс предпринимателей «Прорыв года»

В столице состоится конкурс предпринимателей «Прорыв года». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В конкурсе будет семь номинаций:

«Молодой предприниматель» (участники до 35 лет);

«Почетный стартап года» (участники старше 55 лет);

«Мама — успешный предприниматель года» (бизнес создан и управляется женщиной);

«Иностранный предприниматель года»;

«Социально ответственный бизнес года»;

«Возвращение года» (бизнес, который вернулся на рынок после падения или закрытия);

«Гран-при года» (бизнес с самыми высокими темпами роста и развития).

​В каждой номинации конкурса будет только один победитель. Их выберет экспертное сообщество. Им организуют широкую рекламную кампанию. Информацию о бизнесе призеров конкурса разместят на 20 рекламных щитах размером три на шесть метров. Каждому победителю запишут аудиоролик и 57 раз дадут его в эфир радиостанций, кроме того, создадут видеоролик, который покажут 20 раз в столичных СМИ. Также о победителях снимут фильм и разместят его в интернете.

Главные задачи конкурса — заинтересовать предпринимательством молодежь и людей старшего возраста, вовлечь в бизнес женщин, а также привлечь иностранные и отечественные инвестиции и создать устойчивую бизнес-среду в городе.

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