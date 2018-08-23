ЦБ РФ прекратил закупки валюты из-за падения рубля

Банк России принял решение не закупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила до конца сентября. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ

Сегодня доллар США в ходе торгов на «Московской бирже» достиг отметки 69 рублей впервые с 5 апреля 2016 года. Курс евро при этом дошел до 79,755 руб. Однако после объявления ЦБ РФ о прекращении закупок, курсы снизились.

На 13.30 курс доллара США уже составлял 68,26 руб.,а евро - 78,94 руб.

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