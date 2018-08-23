ЦБ РФ прекратил закупки валюты из-за падения рубля

natalisa52, Вы писали:А штрафовать то- зачем... ? Надо наоборот платить тем, кто его уничто...
В суде свою вину она признала и подтвердила намерение начать трудовую деятельность официально.&nb...
ну да, насдавать недвижимость на 31 миллион аренды - это никакое не предпринимательство, в самом ...
Deutsche Bank запросил у росс. правительства то же, что запрашивают у нас российские банки по пов...
Зачем Вы делаете из Клерка всё большее подобие желтой прессы? Громкие заголовки, абсурдные картин...
frolova lena, Вы писали:За остальных говорить не буду, но мне предпочтительнее самостоятельно при...
Над.К, Вы писали: на многих участках торчит здоровенный борщевик. Существует более 50 видов борщ...
Жертв борщевника - миллионы людей в год.
противоестественные существа - "бухгалтер-кадровик-юрист-уборщица", со своими проблемами. С...
Аноним, Вы писали: А на фига нужно государство? Дубль 2. Тебя родило государство? Или Н...
Аноним, зачем сюда транслировать эту чушь? У нас ведь публика в основном грамотная и на такое вот...
Именно поэтому некоторые хитрецы Этих хитрецов полторы калеки на всю страну. Потому что с э...
Т.е. все солидарно должны почти четверть платить, ну вообще-то платит работодатель, а не л...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Отмените закон о бухучете, сократите бухгалтерии, экономию на...
Дискуссия о "бухгалтерах" несерьёзна.Бухгалтер, счетовод, оператор - разные специальности, и обсу...
Аноним, Вы писали:Гад этот Борщевик Сосновского. Террорист наверно.И Сосновский гад. Это он борще...
Чувствую, что и до предпенсионного то возраста не дадут доработать теперь, выпрут от греха подальше.
За остальных говорить не буду, но мне предпочтительнее самостоятельно прибраться на своей террито...
Аноним, Вы писали:MissCherie, Вы писали: Потому что пенсию этому человеку не будут платить и...
Над.К, Вы писали: на многих участках торчит здоровенный борщевик. Существует более 50 видов борщ...
Так сколько стОит содержание ПФРа?К сожалению, Фонд публикует только "Публичный годовой отч...
Nаdine, Вы писали:Ох, дамы, дамы...Конечно, ВСЕ работодатели со мной своими секретами не делились...
Над.К, Вы писали:что доходная часть ПФР формируется за счет 2 источников: страховые взносы работо...
YUM 1. Явится Гарант и всем скажет :ай-яй-яй! "Рекомендует" установить возраст выход...
MissCherie, Вы писали: Потому что пенсию этому человеку не будут платить из расчета всего во...
А пока что пенсионеры вовсю помогают своим великовозрастным детям. Ибо ипотеки-кредиты-дети...
Там почти на триллион иные расходы, часть бюджетных поступлений связана с мерами которые правител...
Беда в том, что все предложенные и предлагаемые "меры" базируются на фантастических рассужд...
некоторый список организаций зарегистрированных ВеликобританииD&B D-U-N-S® NumberООО Прав...
Да пусть хоть мздой называется Видите ли, то, что это страхование, самое важное в этих взно...
За статью спасибо, но ваше мнение можете оставить при себе
на многих участках торчит здоровенный борщевик. Существует более 50 видов борщевика. Очень опас...
Аноним
только что, Мурманск
Аноним, Вы писали:
озникает интересный вопрос. А на фига нужно госуд...
frolova lena, Вы писали:А вам понравилось бы, если бы на ваш собственный участок явились какие-то...
а сбережения потом найдут как отнять, проходили уже