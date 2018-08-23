Сбербанк и таможенники запустили совместный сервис по оплате штрафов

Сбербанк и Федеральная таможенная служба реализовали возможность оплаты таможенных штрафов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Оплатить штраф можно с помощью сканирования штрих-кода с квитанции таможенного органа или с помощью уникального идентификатора начисления (УИН). В обоих случаях система автоматически подгружает все необходимые реквизиты платежа и сумму штрафа.

Данные об оплате штрафа незамедлительно поступают в Государственную информационную систему государственных и муниципальных платежнй (ГИС ГМП). Клиент Сбербанка может легко проверить, что его штраф зачтен, а ФТС России – получить информацию о погашении.

Оплата штрафа возможна любыми способами, в т.ч. через мобильное приложение, Интернет-банк Сбербанк Онлайн, филиалы банка и устройства самообслуживания.

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