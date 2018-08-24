В Самарской налоговой сменился КПП

С 10.08.2018 изменен КПП ИФНС России по Кировскому району г.Самары.

В случае оформления платежных поручений на уплату налогов и азносов после 10.08.2018, получателем которых ранее являлась ИФНС России по Кировскому району г.Самары КПП 631201001, заполнять и перечислять денежные средства надо на реквизиты ИФНС России по Кировскому району г.Самары КПП 631901001.

До 10.08.2018 После 10.08.2018 631201001 631901001

Напомним, ИФНС России по Кировскому району г. Самары сменила место нахождения и с 6 августа 2018 года осуществляет приём налогоплательщиков в новом здании по адресу: 443084 г. Самара, ул. Воронежская,192 А.

Раньше инспекция по Кировскому району размещалась в тесном помещении, теперь для обслуживания налогоплательщиков предусмотрен современный операционный зал с повышенным уровнем комфортности, включающий в себя пять окон для приема граждан, зону ожидания, информационные стенды, места для заполнения документации.

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