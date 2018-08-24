Порядок регистрации юридических лиц и ИП изменится

В октябре 2018 года вступят в силу ряд изменений в порядке регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, напоминает УФНС Еврейской автономной области. Соответствующие поправки введены Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 312-ФЗ.
С 1 октября при повторной подаче документов на государственную регистрацию в отдельных случаях госпошлину платить не придется.
Если отказ в государственной регистрации организации или предпринимателя будет получен из-за того, что поданы не все документы или неверно оформленные документы, то можно будет дополнительно один раз представить отсутствующие или исправленные документы без повторной уплаты госпошлины (п. 7 ст. 4.4, п. 6 ст. 23 Закона N 129-ФЗ). Срок исправления допущенных ошибок заявителем — 3 месяца со дня принятия решения об отказе. При этом не нужно снова представлять документы, которые остались у регистрирующего органа после отказа в госрегистрации, в которых заявителем ошибки не допущены.
Также изменения коснутся информирования о предстоящей регистрации.
В настоящее время, чтобы отслеживать, представлены ли в налоговый орган документы для регистрации в отношении какого-либо юридического лица или предпринимателя, необходимо каждый раз обращаться к сайту ФНС России и вводить реквизиты. С 1 октября 2018 года в функциях сайта появится возможность оформлять подписку и получать такую информацию в виде сообщений на электронную почту. Это позволит заинтересованным лицам своевременно направить в налоговый орган возражения относительно предстоящего внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц.
Кроме того, с 01.10.2018 появятся новые основания для отказа в государственной регистрации:
- несоблюдение при оформлении документов Требований, установленных Приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (подп. «ц» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ);
- представление документов, содержащих недостоверные сведения (подп. «ч» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ).