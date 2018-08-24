Порядок регистрации юридических лиц и ИП изменится

Еврейской автономной области. Соответствующие поправки введены Федеральным законом от 30 октября 2017 года В октябре 2018 года вступят в силу ряд изменений в порядке регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, напоминает УФНССоответствующие поправки введены Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 312-ФЗ

С 1 октября при повторной подаче документов на государственную регистрацию в отдельных случаях госпошлину платить не придется.

Если отказ в государственной регистрации организации или предпринимателя будет получен из-за того, что поданы не все документы или неверно оформленные документы, то можно будет дополнительно один раз представить отсутствующие или исправленные документы без повторной уплаты госпошлины (п. 7 ст. 4.4, п. 6 ст. 23 Закона N 129-ФЗ). Срок исправления допущенных ошибок заявителем — 3 месяца со дня принятия решения об отказе. При этом не нужно снова представлять документы, которые остались у регистрирующего органа после отказа в госрегистрации, в которых заявителем ошибки не допущены.

Также изменения коснутся информирования о предстоящей регистрации.

В настоящее время, чтобы отслеживать, представлены ли в налоговый орган документы для регистрации в отношении какого-либо юридического лица или предпринимателя, необходимо каждый раз обращаться к сайту ФНС России и вводить реквизиты. С 1 октября 2018 года в функциях сайта появится возможность оформлять подписку и получать такую информацию в виде сообщений на электронную почту. Это позволит заинтересованным лицам своевременно направить в налоговый орган возражения относительно предстоящего внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц.

Кроме того, с 01.10.2018 появятся новые основания для отказа в государственной регистрации: