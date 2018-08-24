В связи с пенсионной реформой предлагается узаконить эвтаназию для пожилых людей

В связи с ожидающейся реформой пенсионной системы и отсутствием реальной социальной защиты в будущем пожилых граждан, которые могут остаться без средств к существованию, а именно без работы и без пенсии, более гуманно предоставить возможность данной категории людей осуществить добровольную эвтаназию. С таким предложением выступил автор инициативы, размещенной на сайте РОИ.

По его мнению, это приведет к большему гуманизму в обществе, люди будут менее озлобленными фактом возможности своих будущих мучений и настоящих мучений своих близких и сограждан.

«Разрешить добровольную эвтаназию для неизлечимо больных и стариков потерявших смысл жизни», - так автор сформулировал суть своего предложения.

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