Дмитрия Медведева давно не видели на публике. Не беспокойтесь, с ним всё в порядке

из-за полученной спортивной травмы Пан спортсмен...
Аноним, Вы писали:чем больше человек придет тем меньше повысят пенсионный возраст Наивные......
Не правда. Была у нас такая проверка, результат проверки выписали по заранее заготовленной болван...
Аноним, Вы писали:чем больше человек придет тем меньше повысят пенсионный возраст Хоть комму...
Аноним, Вы писали:скажите кто-то из пенсионеров получал единовременные выплаты накопительно...
нда, а сколько невров, времени и денег все эти мытарства стоили Директору и учредителям! Не бизне...
Я последний постатейный отчет о расходах ПФРа видел за 2007 год. Юра, открой федеральный ...
скажите кто-то из пенсионеров получал единовременные выплаты накопительной части пенсии ?
Это не так. Вот сами бы и посмотрели )) Надя покажи. Я последний постатейн...
Над.К, Вы писали: с 2012 года солидарная часть тарифа направляется на выплату фиксированной части...
Над.К, Вы писали: там сумма не такая уж и большая заплатить. Стоит ли рисковать? Да ну? Одн...
чем больше человек придет тем меньше повысят пенсионный возраст
там сумма не такая уж и большая заплатить. Стоит ли рисковать? Да ну? Одних только взносов...
Аноним, Вы писали:Вот оно, зло!!! Вот из-за кого казна пуста и страна в клоаке! Кондитеры! А я по...
Раундап, вот он и есть. Именно в солнечную погоду обрабатывают.
Мне интересно, что она признала свою вину? Почему не сказала, что пыталась начать, но заказов не ...
Аноним, Вы писали:Вот молодцы фискалы! То она сама себе на жизнь зарабатывала и всю семью кормила...
"оптимальное время: никогда не будет такого удачного соотношения лиц предпенсионного возраст...
Раундапом от него избавлялись в деревне. Из бутылочки капали на лист, через сутки все растение на...
с 2012 года солидарная часть тарифа направляется на выплату фиксированной части пенсии, на расхо...
Это так. с 2012 года солидарная часть тарифа направляется на выплату фиксированной части пенсии, ...
Пока существуют деньги (в любой их форме), будет
существовать и профессия бухгалтера
Только из о...
Считаю, что обязательное страховое пенсионное обеспечение и государственное пенсионное обеспечени...
А деньги на чинуш из ПФР платятся с 2012 года из страховых взносов. Посмотрите на какие цели трат...
По отчету председателя ПФР трансферты из федерального бюджета вза 2017 год меньше, чем за 2016.
Тут еще про таможню не вспоминали, которая сначала списывает деньги как обеспечение, а потом ты д...
И вопрос- почему пенсии госчиновникам выплачиваются из ПФР ? У всех силовых ведомств есть пенсион...
А деньги на чинуш из ПФР платятся с 2012 года из страховых взносов. Посмотрите на какие цели трат...
Вот молодцы фискалы! То она сама себе на жизнь зарабатывала и всю семью кормила. А теперь пойдёт ...
Отчет о исполнении бюджета ежегодно издается как федеральный закон. Рассматривается Думой, подпис...
Пока существуют деньги (в любой их форме), будет существовать и профессия бухгалтера. Поэтому ком...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:
А ничего, что из ПФР выплачиваются огромные суммы материнск...
Ценность отчислений 22% для экономики, когда эти отчисления идут от реального сектора произведенн...
а пенсию государство дает на чьи денежки? Это другой вопрос. Я отвечала на заявления о том...
Эту заказную волну про вымирающую профессию бухгалтера в России теперь гонят (и будут гнать) пост...
Пан спортсмен...