Дмитрия Медведева давно не видели на публике. Не беспокойтесь, с ним всё в порядке

Глава правительства Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за полученной спортивной травмы, сообщили в пресс-службе Кабмина.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что премьера не видели уже девять дней и никто не понимает, в чем причина.

В пресс-службе правительства подтвердили, что публичных встреч не планируется и в ближайшее время.

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