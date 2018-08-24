Стивен Сигал стал российским предпринимателем

Актёр Стивен Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Московской области.

Согласно данным ФНС, гражданин Сигал Стивен Фредерик зарегистрирован как ИП 20 августа с основным видом деятельности 74.90 деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки.

Эта новость не могла оставить равнодушной бухгалтеров Красного уголка в Фейсбуке, несмотря на позднюю публикацию. Поэтому сразу предпринимателя Сигала стали проверять по сервисам проверки контрагентов. Больше всего бухгалтеров интересовала система налогообложения и наймет ли Стивен Сигал бухгалтера.

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