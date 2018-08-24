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Еще один банк остался без лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Центрально-Европейского банка.

Банк специализировался на выдаче банковских гарантий. Портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 1 августа составил более 6,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств в 9 раз. 

На балансе банка из-за крайне рискованной кредитной политики образовался значительный объем активов низкого качества, отмечается в сообщении регулятора. ЦБ четыре раза за последний календарный год применял в отношении банка меры надзорного воздействия.

По данным Банка России, на 1 августа эта кредитная организация занимала 322 место

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