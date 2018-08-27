Как оплатить имущественные налоги с помощью смартфона

Граждане могут проверить информацию о налоговой задолженности в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», с помощью мобильного приложения «Налоги ФЛ» на смартфоне, а также на портале госуслуг. Об этом напоминает Управление ФНС по Новосибирской области.

Приложение «Налоги ФЛ» – это мобильная версия интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», она доступна для скачивания в AppStore и GooglePlay.

Для удобства пользователей информация о задолженности появляется в «Налоги ФЛ» сразу после авторизации. Нет необходимости открывать дополнительные вкладки. Здесь же можно оплатить задолженность в несколько кликов с помощью платежных сервисов банков-партнеров.



Кроме получения информации о задолженности и ее оплаты в режиме онлайн у пользователей мобильного приложения есть возможность получать сведения об объектах собственности, при необходимости направлять заявление о корректировке данных, подавать заявления на льготу, направлять заявления об открытии счетов в иностранных банках, запрашивать справки об отсутствии задолженности. Также можно получать информацию о начисленных и оплаченных налогах, о доходах из справки 2-НДФЛ.

Авторизоваться в мобильном приложении можно с логином и паролем, которые используются для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или подтвержденного пароля от портала госуслуг.